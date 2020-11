Duplica tus ventas con Instagram

Escuchar Nota

"Hay que trabajar estrategias que nosotros le llamamos marketing de contenidos, que es que yo sea capaz de contarte una historia acerca de mi producto o servicio, de decirte cómo te va a resolver, explicarte, por ejemplo, si voy a vender un queso, pues hay que contarte a lo mejor la historia de cómo salió ese queso, qué bondades tiene, darte una receta de qué puedas hacer con él, y ya entonces te pongo al alcance el producto", explica.

Actualmente, explica Harúm Torres, coordinador de la Licenciatura enpor lo que una página web o una sola red social no bastan para atraparlo.y 150 que Twitter, por lo que resulta un canal esencial para contactar con él e impulsar tus ventas en físico o en digital...con la estrategia adecuada.Para empezar correctamente en Instagram, tienes que tener una cuenta de negocio -no personal, pues tendrás muchas más funciones- y comprender dos cosas, señala el experto.La primera, es quién es tu consumidor ideal; no sólo dónde vive y qué edad tiene, sino qué le gusta, cuáles son sus hobbies, y qué es lo que le duele.Y la segunda, es que ese cliente no utiliza esta red social para comprar, sino para entretenerse, ver noticias, y enterarse de lo que sucede con las personas que le importan, por lo queYa que lo tienes claro, puedes crear una narrativa que genere una conversación con él, y poco a poco, lo lleve a interesarse por tu producto, por tu marca, y eventualmente, a comprarte y recomendarte.Una herramienta esencial para lograrlo son los píxels, que funcionan como un código para medir diferentes eventos dentro de tu página., y lo más valioso, a los usuarios con los que puedes generar públicos personalizados para ellos.Así, por ejemplo, en lugar de dirigir un anuncio de un servicio para mascotas a un público general de entre 18 y 25 años, lo haces a quién ya buscó productos para perros, o está siguiendo a tu competidor.Una vez que lo detectas, es necesario un primer contacto, en el que tendrás escasos segundos para llamar su atención y que te conozca. Si le da click, tus anuncios seguirán apareciéndole, y ahí es cuando debes generar conversación."Al inicio te hablé de las ventajas de mi producto, después para volverte a enviar otro mensaje hay que buscar, seguirte hablando del producto pero háblale de otra cosa del producto, de otras características, ponme una promoción, dame unos tips, es decir, hasta que nuestro cliente vaya madurando en esa conversación con nosotros", explica Torres.No todo tiene que girar en torno a lo que vendes; puedes hacer alusión a fechas importantes como el, hablar de temas que son tendencia en el momento, generar contenido útil. Y no te limites a los posts; historias, videos y transmisiones en vivo te generarán mucha más interacción.Es importante que lo hagas en su lenguaje;. Para que te encuentren, utiliza hashtags. Y para mantener la cohesión: el branding."Es recomendable tener también una arquitectura de marca(), las publicaciones que no sean publicaciones genéricas, sino que sean publicaciones donde estés haciendo publicidad de tu marca a través de tu logotipo, de tus colores, de esos aspectos que es importante comunicar", afirma.que pueden recomendar a tu producto; pero cuidado, si los vas a contratar, necesitas que su público sea tu cliente meta y su comportamiento, vaya con los valores de tu marca; si no, resultará contraproducente.Finalmente, el experto recomienda que no olvides responder a los mensajes y comentarios; además de que elte ayudará a lograr el objetivo de construir una comunidad en torno a tu marca.