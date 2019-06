Durazo asegura que migrantes atacaron a autoridades en Veracruz

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que los migrantes involucrados en el enfrentamiento en Villahermosa-Coatzacoalcos dispararon primero a los elementos de la Policía Federal y que “no sorprendería” que estuvieran involucrados con el crimen organizado.​Luego de que hace cuatro días una mujer migrante murió y dos hombres más resultaron heridos al pasar un retén de la Policía Federal en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, Alfonso Durazo dijo que las investigaciones continúan, pero que los migrantes dispararon a los elementos y descartó que se trate de una violación a derechos humanos.“Hay protocolos de actuación para la Guardia y también para el caso migratorio, en este caso las primeras informaciones nos indican que no sólo no se detuvieron sino que dispararon y hubo agresiones contra el personal de la base de este retén que disparó lastimando a uno de estos migrantes.“Estamos en proceso de investigación. Se dio parte a las autoridades de inmediato y no tenemos todavía concluida la investigación ni los suficientes elementos pero no nos sorprenderíamos que termináramos identificando elementos del crimen organizado o que participan en el tráfico de personas que en el sur-sureste del país; lamentablemente es muy común”, dijo.Alfonso Durazo vinculó el traslado de casi 800 migrantes en cuatro tráileres al crimen organizado porque, dijo, es muy extraño que nadie haya dado la cara, hasta el momento, por ese hecho.“Hace tres días se detuvo a un un número importante de tráileres saturados de migrantes y no aparece nadie vinculado en ese hecho, estarán ustedes de acuerdo en que no se necesita mucha malicia para concluir que ahí está involucrado el crimen organizado, hay innumerables cifras tanto de México como de Centroamérica”.