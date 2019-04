Durazo defiende que militar encabece Guardia Nacional

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió la posibilidad de nombrar a un militar para que encabece la Guardia Nacional. Señaló que no hay ninguna restricción en la ley al respecto.“En términos constitucionales no hay ninguna restricción para que el presidente de la República pueda nombrar a un civil, pero tampoco hay restricción alguna para que pueda la Guardia ser encabezada por un militar activo o retirado, por un hombre, por una mujer o por un policía de carrera.”Ante la crítica de políticos y organizaciones sociales, señaló que serán las leyes secundarias las que indiquen los requisitos de quien esté al frente de la corporación, por lo que actualmente no se tiene ninguna restricción.“Podría hablar de un cuestionamiento anticipado de las organizaciones de la sociedad civil y de una preocupación todavía infundada. Yo creo que debemos dejar correr los tiempos, que se cubran los plazos, que saquemos adelante las leyes secundarias, que es un paquete legislativo integrado por cuatro iniciativas que esperamos presentar en el transcurso de la semana y que una vez aprobadas esas iniciativas pasemos a la siguiente etapa de la designación de quiénes serán los responsables de conducir la Guardia Nacional.”Al término de la presentación del programa de apoyo a carreteras, Durazo refrendó que quien sea elegido para encabezar la Guardia Nacional tendrá experiencia en temas de seguridad, tareas operativas y formación como policía o militar.“Nunca utilizaremos la fuerza pública para reprimir, el ejercicio de la fuerza pública estará apegado variablemente a un profundo respeto a los derechos humanos”, concluyó.