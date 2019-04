Durazo entrega las leyes secundarias de la Guardia Nacional

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asistió esta mañana al Senado para reunirse en privado con los coordinadores parlamentarios y entregarles el paquete de cuatro iniciativas, que son las leyes secundarias de la Guardia Nacional: la ley orgánica, la ley del uso de la fuerza pública, la ley de registro nacional de detenciones y la ley que modifica el Sistema Nacional de Seguridad Pública.A su llegada al recinto parlamentario, en entrevista, defendió los nombramientos que hizo esta mañana el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quienes integran la coordinación operativa institucional de la Guardia Nacional.Se le insistió en que hay cuestionamientos de organizaciones civiles y de senadores de oposición sobre la designación del general Luis Rodríguez Bucio como coordinador.Alfonso Durazo dijo que se hizo una revisión exhaustiva: “hubo un procedimiento abierto completo, en el caso de la Policía Federal el procedimiento duró 15 días y se pudo registrar quien se sentía con méritos para llegar a esta coordinación institucional. Finalmente un grupo de integrantes del Comité de Honor y Justicia concluyó con una terna y el Presidente tomó una decisión”.En el caso de Sedena y Marina, explicó, “ellos llevan una revisión cuidadosa y muy puntual de toda la historia curricular de los postulados. Sedena y Marina tienen la ventaja de llevar un registro histórico muy riguroso. En el caso de la PF fue diferente, pero la conclusión fue la misma”.Durazo destacó que el general Luis Rodríguez Bucio, propuesto como comandante de la Guardia Nacional, “es un lujo en términos profesionales por donde se le vea. Tiene una carrera amplia tanto en el ámbito profesional como en el académico y conoce el terreno internacional. Es un perfil sumamente completo. En lo personal me siento muy satisfecho de esta decisión del Presidente y dada la interacción intensa que habrá de la Secretaría con la Guardia Nacional me deja a mi, con el mayor reconocimiento por esta decisión”.Subrayó que la Guardia Nacional tiene adscripción civil, “será un órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad, eso es lo que da el carácter civil”.Refirió que cuando se formó la Policía Federal se integró con una base militares y de marinos “y nadie se quejó jamás de que fuera un órgano de naturaleza militar ya que en aquel tiempo quedó adscrita a la Secretaría de Gobernación. Ahora la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad eso es la garantía de su carácter civil, y no hay que olvidar que estamos hablando de personal en proceso de retiro”.