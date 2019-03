Durazo pide trascender ‘diferencias políticas’ para lograr seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño dijo que se deben sumar esfuerzos para trascender las diferencias políticas y trabajar juntos en el ámbito de la seguridad pública.Al encabezar en Morelia la Primera Reunión Regional Occidente 2019 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Durazo señaló que es imprescindible la coordinación, ya que no hay instancia de seguridad en el país con la capacidad para resolver por sí sola, en su jurisdicción, los problemas de inseguridad."Debemos trascender las diferencias políticas cuando menos para trabajar juntos en el ámbito de la seguridad, no es razón para la población que padece el agravio de la criminalidad, decirle que no podemos trabajar porque tenemos diferencias políticas, eso no es posible”, puntualizó el titular de la SSPC acompañado del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.En su oportunidad, Aureoles reconoció que el mayor reto a vencer es la percepción de la gente, quien a veces no reconoce las acciones emprendidas para combatir la inseguridad."El tema principal es el factor humano, es el capital humano lo más importante en esta estrategia, es decir el reto de tener policías preparados, capacitados, certificados y que sean óptimas sus capacidades para hacerle frente a una tarea tan importante”, afirmó.El crimen organizado en México avanzó, creció y se adentró en el país por la ayuda y colusión de autoridades y de la misma policía, sentenció en Morelia, Alfonso Durazo"No hay crimen organizado que no haya avanzado en el país de la mano de la protección policial y pudiera decir que no hay protección policial al crimen organizado que no haya avanzado de la mano o de la protección de un alto político o de un alto funcionario”, afirmó.Ante lo anterior, el funcionario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, aseguró en la actual administración se hará una limpia desde arriba hacia abajo."Uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país es precisamente la debilidad de las policías municipales, hay 1,800 municipios que tienen policía de los casi 2 mil 500 que existen, que tenemos en el país, de ellos solamente la mitad tiene policía, y de ellos solamente una parte muy pequeña tiene más de 20 policías”, comentó.Alfonso Durazo afirmó hay un grave problema de seguridad, y recordó en Colombia que tiene menos de la mitad territorial de México y menos de la mitad población, cuenta con 180 mil policías, mientras en la nación gobernada por Andrés Manuel López Obrador solo hay 36 mil policías federales, si no se cuenta a administrativos, solo serían 22 mil para todo el país, es decir 7 mil efectivos por tres turnos.Durante la sesión de trabajo, funcionarios de los tres órdenes de gobierno intercambiaron propuestas con el objetivo de coadyuvar en los acuerdos aprobados en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, entre los que destacan la perspectiva de género en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, protocolo nacional de uso legítimo de la fuerza, así como el procedimiento para la adquisición de armas de fuego, modelo policial y los mecanismos de coordinación para el ejercicio oportuno y completo de los recursos federales.Al evento asistieron la subsecretaria de Seguridad Pública, Patricia Bugarín Gutiérrez; el director general de Control, Verificación y Seguimiento de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Jesús Jiménez Granados; así como autoridades de la Semar, Sedena, Policía Federal, representantes de seguridad pública de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, además de autoridades municipales y estatales.