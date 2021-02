Dustin Diamond, Screech de ‘Saved by the Bell’, muere a los 44 años

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Dustin Diamond, quien interpretó el papel de Screech en la popular comedia de la escuela secundaria de la década de 1990 «Salvados por la campana»(Saved by the Bell), murió el lunes después de un diagnóstico reciente de cáncer, según su manager, Roger Paul. Tenía 44 años.El actor falleció el lunes por la mañana, anunció su equipo en Facebook, luego de ser diagnosticado el mes pasado.“En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema; la única misericordia que mostró fue su ejecución rápida y rápida ", dijo el comunicado de su equipo. “Dustin no sufrió. No tuvo que permanecer sumergido en el dolor. Por eso estamos agradecidos."Su condición había empeorado drásticamente durante el fin de semana y le habían quitado los tubos de respiración para transportarlo a cuidados paliativos. Su padre y su novia estaban a su lado cuando falleció.Diamond, mejor conocido por su papel de Screech Powers en el amado programa de NBC, que se emitió a finales de los 80 y principios de los 90, así como por sus derivados como "The New Class", fue hospitalizado a mediados de enero con un dolor generalizado. Según los informes, temía que fuera cáncer debido a sus antecedentes familiares, incluida la muerte de su madre por cáncer de mama.Su equipo confirmó su diagnóstico de cáncer pocos días después a través de las redes sociales, y comenzó la quimioterapia de inmediato para el carcinoma de células pequeñas en etapa 4 que había hecho metástasis en sus pulmones."Dustin Diamond era un personaje en sí mismo: un impredecible escupitajo que siempre nos dejaba conmocionados, pero nunca nos aburría", continuó el comunicado. “Estamos agradecidos de que haya confiado en nosotros lo suficiente como para compartir su yo genuino y auténtico con nuestro equipo. Ojalá lo conocieras de la forma en que lo hicimos nosotros ".Después de su diagnóstico, los ex coprotagonistas de Diamond en "Saved by the Bell", Mario Lopez y Tiffani Thiessen, enviaron mensajes de apoyo, aunque Diamond tuvo relaciones difíciles con algunos de sus antiguos compañeros de reparto después de su mordaz libro de 2009 que detallaba su tiempo en el programa. Estuvo notablemente ausente de una popular reunión de 2015 de "Saved by the Bell" en "The Tonight Show", así como del reciente reinicio de Peacock del programa.Un amigo le dijo más tarde a The Sun que los últimos deseos de Diamond eran conocer al bajista de su banda favorita, Tool, y visitar Disney World.