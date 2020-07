Dwight Howard sí estará con los Lakers en reanudación de NBA

Escuchar Nota

“Me uniré a mi equipo. He venido trabajando para eso y espero estar a punto”, dijo el basquetbolista e entrevista con CNN. Además añadió: "Tengo una obligación contractual con mis compañeros, mis fanáticos, los Lakers y la organización, pero al mismo tiempo, con mi familia y mi comunidad".

“El básquetbol, o entretenimiento… punto, no es necesario en este momento, y solo será una distracción”, dijo Howard a CNN. “Puede que no nos distraiga a los jugadores, pero tenemos recursos disponibles que la mayoría de nuestra comunidad no tiene. Y la menor distracción para ellos puede comenzar un efecto a cuenta gotas que nunca se detendrá”.

Mucho se rumoró sobre,y su no participación en el, sin embargo, el basquetbolista, ha dicho que sí estará con el equipo de Los Ángeles.Hace algunos días, el propio elemento de los Lakers, señaló queHoward dijo que no está de ánimos para jugar porque se perdería una gran oportunidad de un cambio social importante.El centro espera poder usar su plataforma en beneficio de una reforma social.“No me gustaría nada más que ganar mi primer campeonato de la NBA”, señaló. “Pero, eso es demasiado hermoso para dejarlo pasar. ¿Qué mejor momento que ahora para que nos enfoquemos en nuestras familias?”.