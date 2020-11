eBay, el destino perfecto para aprovechar Black Friday 2020

Escuchar Nota

Si estás pensando en los regalos de fin de año para tu familia o amigos, te recomendamos que apartes el 27 de noviembre y aproveches todos los beneficios que tendrá el Black Friday 2020 en eBay ( https://www.ebay.com/ ) a lo largo del día. Además, al ser compras en línea, mantendrás la sana distancia y estarás cuidando de ti y de los tuyos con tan solo unos clicks; tampoco tendrás que agobiarte por recorrer tienda tras tienda, ya que esta plataforma tiene para ti millones de artículos de muchas categorías en la comodidad de tu hogar.eBay tiene una gran oferta en cuanto a artículos se refiere. Al ser una plataforma global, puedes encontrar ofertas en productos de Estados Unidos y el resto del mundo. Por el envío no tienes que preocuparte, ya que la plataforma tendrá envíos gratis en miles de artículos de distintas categorías.Si por casualidad, el artículo que deseas comprar no tiene esta promoción, no te preocupes, ya que la función de envíos “Más desde EE.UU. con Estafeta” ( http://www.ebay.com/masdesdeeu ), desbloquea millones de artículos adicionales de ese país que de otra forma no se enviarían a México. Mantendrán hasta un 50% de descuento, con una tarifa de envío desde los $5 dólares para artículos que cuesten menos de $50 dólares y no rebasen los 2 Kg. de peso.Algunos de los artículos que tendrán descuentos durante Black Friday y que podrás encontrar en eBay.com/RegalosQueDicen son:Samsung Galaxy Note 20 UltraDrone DJI Mavick Air2-FlyHome Theater RockvilleAudífonos bluetooth Xiaomi RedmiReloj Suunto Pure WhiteBocina bluetooth MarshallCámara digital Sony Alpha A7GoPro Hero 5 BlackNintendo SwitchLa única preocupación para este Black Friday será estar listo para elegir entre las miles de opciones de la plataforma y hacer previamente un presupuesto en tus finanzas para que puedas aprovechar los beneficios que este día puede ofrecerte.Durante la edición pasada de Black Friday en eBay, las compras desde dispositivos móviles tuvieron un crecimiento a doble dígito, representando más del 40% de las compras totales de ese día.El año pasado, las horas del día en que los mexicanos compraron más en Black Friday fue entre las 11 AM y las 12 PM. Sin embargo, las compras comenzaron desde las 4 AM.Algunas de las ofertas favoritas del año pasado en eBay fueron en smartphones como el Samsung Galaxy S8 y el iPhone 6S, electrónicos como audífonos y bocinas, ropa como blusas y tenis, así como artículos de belleza como kits de manicura y autopartes como luces LED para coche.Con información de Excélsior