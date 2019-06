Ebrard destaca avances en segunda ronda con EU

El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo este jueves que ve progresos para superar el diferendo con Estados Unidos, que amenaza con imponerle aranceles a partir de la próxima semana si no detiene el flujo de migrantes."Sí, creo que tenemos avances hoy", dijo Ebrard a periodistas después de más de dos horas de conversaciones en el departamento de Estado. "Volveremos más tarde para continuar discutiendo varios puntos que se han propuesto", añadió.Ebrard dijo que la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, irá por su parte a la Casa Blanca para dialogar con asesores del presidente Donald Trump."Tal vez esta tarde podamos compartir con ustedes los avances que tenemos", dijo.Consultado sobre si está sobre la mesa la posibilidad de que México, como primer país seguro al que ingresan los migrantes, acuerde con Estados Unidos aceptar todas sus solicitudes de asilo y evitar así que lo hagan en territorio estadounidense, Ebrard declinó hacer comentarios."No entraría ahorita en detalles", dijo.El lunes, el canciller desestimó que México accediera a algo así. "Un tratado respecto a un tercer país seguro no sería aceptable para México", dijo en rueda de prensa en Washington.El asesor económico de la Casa Blanca, Peter Navarro, señaló este tema como la primera condición que, según la administración Trump, México debe cumplir para evitar los aranceles."Pueden comprometerse a tomar a todos los solicitantes de asilo y luego aplicar las leyes mexicanas, que son mucho más fuertes que las nuestras", dijo Navarro a CNN antes de la reunión el miércoles entre funcionarios estadounidenses liderados por el videpresidente Mike Pence y la delegación mexicana encabezada por Ebrard.Además, Navarro dijo que México tiene que vigilar con más firmeza su frontera sur con Guatemala para impedir el ingreso de indocumentados, y que las autoridades mexicanas deben luchar contra la corrupción de sus agentes en los puestos fronterizos, que hace posible el flujo hacia el norte.Trump amenazó hace una semana con aplicar gravámenes a todas las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio, comenzando en un 5% y aumentando mensualmente hasta un 25%, si México no detiene la creciente ola migratoria hacia Estados Unidos.