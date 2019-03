Ebrard encabeza las preferencias electorales para 2024

- De acuerdo a una encuesta realizada por El Financiero , Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, es el miembro del gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador más conocidos por los mexicanos, con un nivel de conocimiento aceptable y con un 36 % de opinión favorable a su trabajo.La investigación detalla que existe un empate como uno de los tres colaboradores del Presidente mejor evaluados, junto con Esteban Moctezuma y Olga Sánchez Cordero, secretarios de Educación y Gobernación, respectivamente, quienes también captan 36% de opinión favorable a su trabajo.La encuesta fue realizada por este diario a nivel nacional entre el 22 y 25 de febrero a mil entrevistados adultos en las 32 entidades federativas del país.Y es que de acuerdo con el sondeo, un careo enfrentando a Marcelo Ebrard con otros personajes de la cuarta transformación, como la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y la diputada y excoordinadora de campaña de AMLO, Tatiana Clouthier, el canciller lidera como el aspirante más fuerte para contender por Morena en las elecciones presidenciales de 2024.En los resultados, Ebrard Casaubón capta el 20 por ciento de las menciones a la pregunta: “En estos momentos, ¿a quién ve más fuerte como posible candidato de Morena a las elecciones presidenciales de 2014?” Claudia Sheinbaum atrae el 12 por ciento, Ricardo Monreal el 11 por ciento y Tatiana Clouthier el 10 por ciento. Esto sitúa a Ebrard como el primer puntero de lo que será una larga pugna hacia 2024.En este escenario temprano, el 44 por ciento de los entrevistados no sabe qué opinar al respecto. Sin embargo, al preguntarles sobre su intención de voto en las elecciones para diputados federales de 2021, el 70 por ciento si? ofrece una respuesta, de los cuales 44 por ciento dice que hoy daría su voto a Morena, el 9 por ciento al PAN, el 8 por ciento al PRI, el 2 por ciento al PRD y el 7 por ciento distribuiría su voto entre alguna otra de las opciones políticas.De esta manera, a casi 100 días de haber iniciado el gobierno de López Obrador, Morena domina las preferencias electorales rumbo a las elecciones intermedias, en las cuales, de haber una consulta de revocación de mandato al Presidente, el 82 por ciento afirma que votaría por sí darle continuidad al gobierno de AMLO, frente a 13 por ciento que votaría por que no continúe y 5 por ciento que no sabe.Por lo visto, el partido de la cuarta transformación no tiene en estos momentos un rival que le dispute el liderato en las preferencias ciudadanas. No obstante, la propia marca de la “cuarta transformación” aún la desconoce la mayoría de los mexicanos. En noviembre pasado, el 18 por ciento había escuchado hablar de la 4T y el 82 por ciento no. El nivel de conocimiento aumenta a 45 por ciento en este mes, con un 55 por ciento que no ha escuchado de la cuarta transformación.