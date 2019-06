Ebrard falló en alcanzar acuerdo con EU, critica Fox

El ex presidente Vicente Fox señaló que el canciller Marcelo Ebrard falló en alcanzar un acuerdo con funcionarios de Estados Unidos para evitar que la administración de Donald Trump imponga aranceles a productos mexicanos.En Twitter, Fox Quezada señaló que el gobierno primero dejó entrar a los migrantes al país y que ahora no sabe "cómo salir de la ratonera".Antes, el ex presidente también criticó que la calificadora Moody's cambió perspectiva de calificación de México a negativa; así como que Fitch bajó la calificación crediticia del país.