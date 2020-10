Ebrard impulsó convenio para beneficiar a su cuñada, gerente de Banco Azteca en Honduras: Proceso

Escuchar Nota

Un, el pasado 11 de mayo, evidencia los nexos entre el canciller Marcelo Ebrard y el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, ya que su bancaque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará a susApenas seis meses antes,, una mujer con magra experiencia en el sector bancario, pero conectada al más alto nivel de la llamada Cuarta Transformación:, el influyente titular de la SRE., y ambos procrearon mellizos; en junio pasado, representó a México en las reuniones de las “primeras damas” de la cumbre del G20 celebrada en Osaka, pues López Obrador no quiso ir y envió a Ebrard en su representación.Según su perfil de LinkedIn,—solamente tres meses después de la toma de posesión del gobierno actual—, yEn mayo pasado, la mujer viajó a la Ciudad de México y: el primero era un “convenio de confidencialidad” —para reservar “toda aquella información a la que se tiene acceso en forma directa o indirecta, relacionada con aspectos comerciales, financieros, técnicos, operativos, legales, de logística”—; el segundo era el, que planteaba la dispersión del dinero de los programas sociales.De acuerdo con estos convenios —que tiene Proceso —, los recursos provienen del, un organismo desconcentrado de la Cancillería dirigido por Laura Elena Carrillo Cubilla, una incondicional del canciller y de su proyecto político: ser presidente después de López Obrador.Al igual que la mayoría de los personajes que Ebrard colocó en puestos de confianza en la SRE,: militó en el Partido de Centro Democrático, una agrupación fundada en 1999 por Ebrard y su mentor, Manual Camacho Solis; trabajó en el DIF en la administración capitalina, y entre 2009 y 2012 coordinó ocho libros sobre educación con Ebrard, tres de los cuales incluían a Bueso Asfura, su esposa.Su hermano, Mario Miguel Carrillo Cubillas —actual funcionario del gobierno poblano de Miguel Barbosa Huerta—, presidió laY no sólo eso:y uno de los principales promotores de su proyecto presidencial.Los convenios fueron firmados por Bueso Asfura y Mario Roberto Andino Bernhard —apoderado legal de Banco Azteca Honduras—. Del lado del gobierno mexicano, firmó Carrillo Cubillas, así como Armando Martínez Palacios y Claudia Paola Domínguez Paniagua, respectivos director general adjunto de Banca Social y directora de Canales Masivos en el Banco del Bienestar.Para este reportaje se agendó una entrevista telefónica con Carrillo Cubillas, la cual fue cancelada de último momento; Proceso también envió un cuestionario a la funcionaria, pero éste no recibió respuesta.En paralelo, el semanario envió un cuestionario a la Cancillería con preguntas específicas sobre el tema., que “quiere ser un ejemplo a nivel mundial y va a cambiar la forma en la que se percibe la cooperación para el desarrollo ante la comunidad internacional”.Indicó que, de manera “completamente novedosa e inédita”,, “buscando productos que fueran eficientes, con base al perfil de la población objetivo, que preponderantemente vivan en zonas rurales”.Sin embargo, en su respuesta a Proceso , es decir, si estaba enterado o no, si dio su aval o no, y si sabía o no que su cuñada lo firmaría en nombre de Banco Azteca Honduras.El convenio establece que, el cual cobrará 25 Lempiras —alrededor de 22.5 pesos— por emitir una tarjeta y recibirá una comisión de 15 Lempiras —cerca de 13 pesos— por “cada dispersión en favor de cada beneficiario”.Según el convenio, la AMEXCID elaborará el padrón de beneficiarios en Honduras, e instruirá a Banco del Bienestar para que deposite recursos a Banco Azteca, el cual a su vez lo dispersará en las cuentas de los beneficiarios, que serán identificados en un padrón elaborado por la agencia.Así, la Cancillería replicó en Honduras la política que el gobierno de López Obrador aplicó a nivel nacional:En su informe de 2019,—que controla Banco Azteca— reportó que, al cierre del año pasado,El grupo reportó 119 mil millones de pesos de ingresos, 15% más que el año anterior, y una utilidad neta de 16 mil 151 millones de pesos;, según la revista Forbes.