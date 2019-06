Ebrard niega compromisos secretos con EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, comparece ante la Comisión Permanente para explicar los alcances del acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos, informó Milenio ​Tras de intensas negociaciones para evitar la imposición de aranceles de 5 por ciento, México se comprometió a enviar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur con Guatemala, para cerrar el paso a los centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos para solicitar asilo.El canciller Marcelo Ebrard dijo que si plan de México para contener la migración centroamericana no funciona en 45 días, el gobierno deberá explorar otras propuestas presentadas por Estados Unidos, entre ellas convertirse en tercer país seguro.Marcelo Ebrard rechazó que haya compromisos 'secretos' con Estados Unidos, como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "No existe ningún compromiso que no esté asentado en el informe que envié a los senadores", dijo a los legisladores.Las comisiones unidas del Senado arrancaron el proceso de análisis y dictaminación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.