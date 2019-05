Ebrard presenta en EU Plan de Desarrollo Integral

Con la ausencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se disculpó porque tuvo que atender un llamado del presidente Donald Trump, el canciller Marcelo Ebrard presentó el Plan de Desarrollo Integral para sumar al desarrollo de América del Norte a Honduras, Guatemala y El Salvador.El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la propuesta mexicana consiste en integrar a Guatemala, Honduras y El Salvador a la región económica norteamericana, que es el mercado más grande del mundo.Para ello, abundó, se necesitan tomar decisiones importantes e impulsar inversiones a corto plazo, porque de lo contrario el problema migratorio no tendrá solución.Ebrard estuvo con John Sullivan, subsecretario de Estado del gobierno estadunidense, y adelantó que este viernes sostendrá una reunión en la Casa Blanca con el consejero presidencial Jared Kushner y el secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, a quienes presentará también el proyecto.Abordado durante su gira de trabajo por Estados Unidos, el funcionario federal declaró que fue una reunión muy útil e interesante.“Partimos de la base de que el flujo migratorio está creciendo, muchísimo, eso es un hecho, y se requiere una respuesta que pueda ser efectiva, que va a implicar el tener una posibilidad para la gente que vive allá”, destacó.Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una carta al presidente Trump, que ahora está traducido en un programa, con una hoja de ruta muy clara con proyectos específicos, por ejemplo la conexión de energía eléctrica hacia Centroamérica y la extensión de gas natural hacia esos tres países.En pocas palabras, señaló, se les explicó que si la gente no tiene mejores condiciones para vivir, seguirá migrando huyendo de las condiciones de pobreza que enfrentan y difícilmente se frenará el flujo.Declaró que como estrategia económica y social, los tres países ya tienen 30 mil millones de dólares para inversiones en los próximos cinco años, esperando que Estados Unidos apoye con más de 10 mil millones de dólares que ya ofreció Kushner.“Se les dio ya la versión sintetizada en inglés, con los proyectos prioritarios que son siete, varios de ellos tienen que ver con energía, pero hay otro muy importante que encabezaría Unicef, que son mil millones de dólares para escuelas, se le denomina por Unicef Escuelas Seguras; la conexión de gas y de energía eléctrica y la instalación en esos tres países de empresas que tal vez ahora están en Asia o en otros países y que bien podrían estar ahí”, detalló.El funcionario federal adelantó que la semana próxima viajará a Berlín en donde presentará también la estrategia a los países europeos.Sobre los recientes ataques del presidente Donald Trump contra México, Ebrard señaló que México es el socio número uno de Estados Unidos hoy en día, de tal manera que hay una realidad estratégica-económica inmensa, es decir, se trata de una región, no sólo que se ha integrado, sino que es muy competitiva con el resto del mundo, está creciendo a tasas cercanas a cuatro por ciento cada dos meses.Entonces, resaltó, es una determinante ser la región económica que se llama Norteamérica, donde hay intereses comunes que obligan a las partes a establecer límites en los conflictos, pues “cualquier conflicto o desavenencia que tenga que ver con frenar el flujo comercial, va a ser carísimo para los dos países”.Entonces, reiteró, ahora se trata de un asunto común: los tres países de Centroamérica que debemos apoyar para que la gente tenga alternativas, es lo que nosotros ponemos sobre la mesa y pensamos, por la recepción que tuvimos ahorita, que ese mensaje va a ser escuchado.Comentó que no podía decir si Estados Unidos va a tomar todos los proyectos que se presentaron, pero el punto de vista de México es que hay que ponerlo en la ecuación, por lo que espera que el presidente Trump, una vez que tenga la información, pueda revalorar lo que México está haciendo.​