Ebrard: ‘¡Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidentes!’

Ciudad de México.- Ante críticas hechas por senadores de oposición, quienes cuestionaron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante su comparecencia ante el Senado acerca de que extralimitaba sus funciones “como un vicepresidente”, el canciller rechazó tales afirmaciones.



"Yo no tengo funciones de vicepresidente. En México no existe el vicepresidente. Soy el secretario de Relaciones Exteriores ¡Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidentes!”, aseveró Ebrard Casaubón.



Previamente, la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, de manera irónica había señalado que el canciller llevaba más allá de sus facultades sus tareas y realizaba actividades como “vicepresidente o presidente del Exterior”.



En el mismo sentido, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, utilizó para referirse al trabajo de Marcelo Ebrard el refrán “luz de la calle, oscuridad de la casa”.



Durante su comparecencia el canciller defendió la actual política exterior y señaló que México ha mantenido una política firme ante Estados Unidos en defensa de los intereses nacionales, al tiempo que ha fortalecido la relación con los países de América Latina.



El secretario de Relaciones Exteriores afirmó que si Washington termina designando como terroristas a los narcotraficantes mexicanos se debilitaría la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y otros rubros.



"Que México no vería con buenos ojos esto y que una designación de esa naturaleza provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países que, por cierto, es la cooperación más intensa y compleja, diría yo, en materia de seguridad, probablemente de todo el mundo, y más en estos momentos”, destacó el canciller.



Agregó que si Estados Unidos quiere ayudar a México en la batalla que está dando contra la delincuencia, debe hacerlo disminuyendo el tráfico de armas por la frontera que constituyen más del 60 por ciento del total que ingresan al país y son utilizadas por los criminales.



"Si Estados Unidos quiere respaldar a México para la batalla que estamos dando (…) que reduzca el tráfico ilícito de armas hacia México, porque en México es un delito ingresar con armas que no estén registradas; sí hay una obligación corresponsable”, indicó.



Ebrard aseguró que en el T-MEC “no hay sorpresas” y nada que los senadores no conozcan, por lo que el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, viaja a Estados Unidos para “terminar la revisión” del tratado comercial.



El canciller defendió el asilo político otorgado al expresidente de Venezuela, Evo Morales, lo cual recibió el apoyo de la bancada de Morena, en voz del senador Héctor Vasconcelos.



En otros temas, Ebrard Casaubón dijo que México es ya el principal generador de empleos en países de Centroamérica, como Guatemala.







