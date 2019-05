Ebrard viajará por el mundo para conseguir antiretrovirales

“Marcelo Ebrard tiene indicaciones de viajar a todo el mundo” para conseguir medicamentos antiretrovirales, así lo informó el Presidente López Obrador durante su conferencia mañanera del lunes 6 de mayo.Al responder a un cuestionamiento sobre la escasez de fármacos para los pacientes con VIH, el mandatario destacó que se requieren con urgencia dichos compuestos, por lo que dio la misión al canciller de conseguirlos.Cabe recordar que en México los antiretrovirales son distribuidos por una de las tres farmacéuticas a las que el gobierno de AMLO ha vetado y denunciado desde la tribuna de Palacio Nacional por haber vendido “nada más al IMSS y al ISSSTE, medicinas por 36 mil millones de pesos”.Por lo que el Ejecutivo federal dijo, se tiene que investigar si hubo influyentismo, corrupción, si se violó la Constitución, el artículo 28, porque son prácticas monopólicas.“Vamos a seguir resolviendo este problema. No es fácil, les comentaba en una ocasión que no pudo Obama con este asunto de las medicinas por los intereses creados, nosotros vamos a poder.”Actualmente dichas empresas obtuvieron un amparo de parte de jueces federales, por lo que el Presidente señaló que si bien respeta la decisión, acudirá a otras instancias del Poder Judicial, porque, dijo, “no vamos a permitir la corrupción, fue un abuso”.Detalló que el problema es como el ‘huachicol’, “si cuando nos quedamos sin gasolina, nos rendimos, no hubiésemos podido con el ‘huachicol’, afortunadamente la gente nos ayudó”.Garantiza Salud abasto de medicamentos contra VIHLa Secretaría de Salud informó que cuenta con un mecanismo emergente de abasto para los 97 mil pacientes con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).La dependencia informó en un comunicado que cuenta con mecanismos emergentes de abasto mediante compras por adjudicación directa, licitación pública internacional abierta, además de contar con apoyo de otras instituciones públicas de salud, en coordinación con todos los estados del país para casos particulares.“La instrucción es no suspender el tratamiento a ninguna de las personas que reciben medicamentos para controlar la infección por VIH, en las diferentes unidades de la Secretaría de Salud de todo el país”, enfatizó.