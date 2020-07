Ebrio choca 7 vehículos y huye a pie en Monterrey

Escuchar Nota

Monterrey.- Al menos siete vehículos estacionados fueron dañados ayer por el conductor de una camioneta que presuntamente iba alcoholizado y huyó a pie, en la Colonia Valle de Infonavit, en el poniente de Monterrey.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas en las calles Uranio, Criptón, Iridio, Boro y un callejón llamado Calle Sin Nombre.



El conductor responsable dejó abandonada una camioneta Toyota Highlander, con las placas SAV-864-A, cuya propiedad es indagada por las autoridades.



Trascendió que el prófugo es vecino del sector y que se escondió en su casa, por lo que es buscado por autoridades de Tránsito de Monterrey.



Hasta anoche, las autoridades no habían reportado la detención del conductor.



En el interior de la camioneta fue encontrada papelería a nombre de una mujer, lo cual es investigado.



La autoridad vial tomó conocimiento de daños a siete vehículos: una Suzuki Vitara, un Cirrus, un Beat, un Aveo, un Río, una CR-V, y una Trail Blazer.



Sin embargo, versiones de vecinos manifestaron que los vehículos dañados fueron más de 10, pero de manera leve.



Aparentemente, los propietarios de estas unidades prefirieron solucionar las averías mediante sus compañías aseguradoras, por lo que no quedaron asentados en la información de Tránsito.



El conductor responsable, de acuerdo con los afectados, tiene entre 20 y 25 años, y vestía camisa negra y pantalón de mezclilla.