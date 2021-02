Ebrio choca contra patrulla en periférico LEA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El exceso de velocidad y el uso de bebidas alcohólicas, provocaron un aparatoso choque sobre el periférico Luis Echeverría, en donde se vio afectada una patrulla de la Policía Municipal, la madrugada del lunes.



El percance tuvo lugar minutos después de la medianoche, cuando el conductor de un automóvil Ford Mustang, circulaba sobre la mencionada vía con dirección al sur de la urbe.



Fue a la altura de la colonia Valle Dorado, cuando el operador del deportivo, cegado por su inconveniente estado, se estrelló contra la unidad M-1513 de la Policía Municipal, al presuntamente no percatarse de su presencia.



Lo anterior mientras la unidad oficial se encontraba realizando maniobras de abanderamiento para evitar el acceso al paso elevado, debido al congelamiento de la carpeta asfáltica.



Luego del encontronazo entre ambos vehículos, la unidad del responsable salió disparada violentamente contra el muro de contención, donde terminó su viaje de manera abrupta.



Tras aproximarse para auxiliar al alcoholizado hombre, los uniformados se percataron de que este no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria su traslado hacia un hospital.



Al esclarecer las causas del accidente, los efectivos llevaron al responsable a las celdas municipales, donde permanecerá hasta que cubra la sanción correspondiente por los daños ocasionados.