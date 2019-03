Ebrio provoca encontronazo

En las primeras horas de ayer se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de las calles H. Colegio Militar y Lerdo, donde aparece como responsable un ebrio conductor que no hizo su alto correspondiente.El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando el ebrio conductor Felipe Urbina Cruz, de 24 años, al manejar su camioneta Chevrolet Silverado modelo 1988 en color negro, no hizo su alto correspondiente en la calle Lerdo, atravesándose al paso de un taxi de la marca Chevrolet Beat 2018 que manejaba en esos momentos José Gumaro Torres, de 26 años.Este último conductor no pudo hacer nada para evitar el encontronazo impactándose en el costado derecho de la camioneta, quedando su taxi completamente destrozado de su parte frontal.A pesar de lo aparatoso de este choque no se reportaron personas lesionadas, únicamente los cuantiosos daños materiales.Por esta razón el responsable quedó detenido y sería canalizado ante el agente investigador del Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.26 años, el afectado José Gumaro Torres24 edad del responsable, Felipe Urbina Cruz1988 año de la Chevrolet Silverado 2002 modelo de la GMC Envoy que conducía