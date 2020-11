Echan al alcalde del pueblo por cerrar el único bar del lugar

Escuchar Nota

España.- Los vecinos de la localidad turolense de Jabaloyas han echado al alcalde, al que responsabilizan del cierre del único bar del pueblo. El socialista Enrique Álvarez, alcalde desde hace más de 12 años, ha perdido este jueves la moción de censura presentada contra él por una candidatura encabezada por el independiente Óscar Castillo.



Jabaloyas, de 57 vecinos censados, se rige por un concejo abierto. En la votación han participado 44 vecinos y la moción ha salido adelante con el voto a favor de 25; otros 18 lo han hecho en contra y ha habido un voto en blanco.



Los vecinos atribuían el cierre de Los Diezmos, el único bar-restaurante de Jabaloyas, una localidad de la Sierra de Albarracín, a las desavenencias y presiones del alcalde con quien regentaba el establecimiento. Esto motivó que 31 vecinos, el 54% de los censados, avalaran con su firma la moción de censura.



La votación ha estado precedida por duros cruces de acusaciones y el pueblo dividido en dos. El alcalde saliente ha indicado que el establecimiento en cuestión pertenece a la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracín, de la que el regidor del pueblo es uno de los patronos. No descarta impugnar la votación en los tribunales. Los vecinos que impulsaron la moción de censura denuncian que, durante los últimos días, han recibido presiones para no acudir a votar.



En un pueblo pequeño, como es el caso de Jabaloyas, el bar es algo más que un establecimiento hostelero. Aseguran que Los Diezmos era el lugar de reunión de los vecinos en los buenos y malos momentos, punto de información para visitantes y locales, sala de fiestas en Nochevieja, Halloween o las fiestas de San Juan, restaurante, merendero y hostal.



"VOTA A VOX"



La hasta el pasado agosto gerente del bar, Marisol Tristán, ha indicado que el establecimiento "funcionaba muy bien y tenía muchos clientes". Aunque en la localidad hay apenas medio centenar de vecinos, aseguraba que los fines de semana entraban ciclistas, senderistas, cazadores y turistas.



En declaraciones a varios medios, la hostelera culpaba del cierre del bar a "presiones" del alcalde que habrían hecho que ella se sintiera incómoda en su trabajo y que por ello decidiera dejar el negocio. "Él quería que me fuera y eso hizo que yo no estuviera a gusto; ahora tendré que buscarme otro empleo", lamentaba.



El alcalde saliente negaba haber tenido roce alguno con Tristán y aseguraba que la gerente "se va porque quiere, probablemente, porque ya tiene otro trabajo".



El alcalde asegura que no tiene ningún poder "para echar a nadie del bar". A juicio del regidor, tras el conflicto "solo se esconden las prisas de Óscar Castillo por llegar a la Alcaldía". Y carga contra el candidato con argumentos de ideología política: "Dice que es independiente, pero vota a Vox".