Economía de Canadá se reactivará en varias semanas: Trudeau

“Todos está muy interesados en saber cuándo volverán las cosas a la normalidad, cuándo podrán regresar a trabajar”, dijo Trudeau.



“La realidad es, que todavía serán semanas. Reconocemos que será importante echar a andar nuestra economía y tendremos que hacerlo en fases”, añadió el primer ministro canadiense.



El primer ministrodijo el martes que todavía faltan varias semanas para que Canadá pueda empezar a reabrir la economía, mientras que la provincia más poblada del país anunció que todos sus negocios no esenciales estarán cerrados hasta al menos el 12 de mayo en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.Ontario amplió su estado de emergencia por otros 28 días. El primer ministro de la provincia, Doug Ford, dijo que las escuelas no reabrirán el 4 de mayo debido a que era demasiado pronto para relajar las medidas mientras se sigue luchando contra el coronavirus.Canadá tiene más de 26.880 casos confirmados de COVID-19, con 898 muertes. Más de la mitad de los decesos del país han ocurrido en residencias de cuidados a largo plazo.En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen de dos a tres semanas. Pero en algunos, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, puede causar afecciones más graves, como neumonía y la muerte.Trudeau también dijo que a cualquier persona que regrese del extranjero sin un plan de aislamiento creíble se le requerirá que se coloque en cuarentena en un hotel.La nueva norma entra en vigor a la medianoche.durante años.También señaló que abarca a los que pretenden quedarse con muchos familiares de edad avanzada.La frontera entre Estados Unidos y Canadá sigue cerrada para todos los viajes no esenciales. Canadá sigue recibiendo vuelos de canadienses repatriados que quedaron varados en el extranjero. Trudeau dijo que las restricciones de viaje seguirán en vigor por varias semanas.