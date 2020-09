Economía de EU sufre contracción de 31.4% en el segundo trimestre del año

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La economía estadounidense sufrió una contracción sin precedente en el segundo trimestre del año pero parece encaminada a un crecimiento récord en el lapso recién concluido, informó el miércoles el gobierno en Washington.



El producto interno bruto, la producción total de bienes y servicios, sufrió una contracción de 31,4% en el segundo trimestre del año, una cifra sin precedente, indicó el departamento de Comercio. Se había calculado previamente una caída de 31,7%.



El informe, el último referido al segundo trimestre, reveló una caída casi cuatro veces mayor que el récord anterior, de 10% en el primer trimestre de 1958, cuando Dwight Eisenhower era presidente.



Los economistas creen que la economía crecerá 30% en el trimestre actual con la reapertura de los negocios y el regreso al trabajo de millones de personas. El récord de crecimiento anterior fue de 16,7% en el primer trimestre de 1950, cuando Harry Truman era presidente.



El gobierno dará a conocer el informe del PIB correspondiente al trimestre julio-septiembre el 29 de octubre, cinco días antes de la elección presidencial.



El presidente Donald Trump ansía un rebote de la economía para convencer a los votantes que le den un segundo período, pero los economistas dicen que el futuro de la economía no da certezas.



Muchos pronostican que el crecimiento se reducirá en el último trimestre a 4% y podría volver a caer en recesión si el Congreso no aprueba otra medida de estímulo o so el número creciente de casos de coronavirus restringe la actividad económica.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente demócrata Joe Biden intercambiaron insultos este martes en el primer debate, cuestionándose mutuamente sus capacidades en una noche tensa y caótica, a 35 días de las elecciones presidenciales.



No hubo apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario y, si bien esto se debió a las restricciones por la pandemia de covid-19, la ausencia del saludo tradicional simbolizó la profunda división en el país en la cuenta regresiva hacia el 3 de noviembre.



El peso mexicano ganó terreno al dólar durante y después del debate que sostuvieron el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden por la presidencia de Estados Unidos.



A lo largo del encuentro, el precio del dólar se mantuvo entre ocho y 10 centavos por debajo del cierre oficial de este martes, de acuerdo con las cotizaciones en negociaciones internacionales reportadas por la agencia Bloomberg.



A las 21:50 horas, el tipo de cambio se ubicaba en 22.35 pesos por dólar, una ganancia de 11 centavos para la moneda mexicana.