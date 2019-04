Ecuador canjeó a Assange ‘por un préstamo del FMI’

El Gobierno de Ecuador retiró el asilo diplomático al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró el padre del ciberactivista, John Shipton."Ecuador no tiene moneda propia, utiliza el dólar estadounidense; obtuvo un préstamo del FMI pero no puede obtener un préstamo del FMI a menos que EU lo apruebe", indicó Shipton en una entrevista con el canal de televisión 60 Minutes Australia.Al contestar a la pregunta de si cree que Ecuador canjeó a Julian Assange por un préstamo, Shipton dijo que "sí, me parece así es".Según el padre de ciberactivista, lo que más teme es que su hijo sea enviado a Estados Unidos y nunca sea liberado.Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba la embajada de Ecuador en el Reino Unido y detenido por la policía británica por incumplir una orden de arresto en 2012.Su detención se produjo también después de que Estados Unidos" presentara el mismo 11 de abril una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por una presunta comisión de delitos de intrusión informática.Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos que destaparon las atrocidades del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto.