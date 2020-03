Ecuador, el país con más casos de Covid-19 en Latinoamérica

Escuchar Nota

Ecuador.- Ecuador sumó el jueves tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de Covid-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana, mientras el presidente colombiano estuvo expuesto a la enfermedad en Nueva York.



El Ministerio de Salud ecuatoriano dijo en un comunicado que los nuevos casos "están dentro del escenario que las autoridades de Salud han previsto en función de los contactos que tuvo la primera contagiada".



La primera paciente ecuatoriana, de más de 70 años y residente en España, llegó a Guayaquil el 14 de febrero y se encuentra en estado crítico. Los otros 12 pacientes presentan síntomas leves y están en cuarentena en sus domicilios. En tanto, 122 personas están aisladas en sus casas bajo observación epidemiológica.



El médico de la Universidad de las Américas, Esteban Ortiz, explicó a The Associated Press que la razón de la alta tasa de contagio en Ecuador es que la primera paciente entró "asintomática y durante 10 días se movió libremente sin ser diagnosticada, por lo cual hubo tiempo para multiplicar el contagio". Añadió que "es cuestión de tiempo para que se produzcan casos fuera del entorno familiar de la primera paciente".



Gina Watson, representante de la Organización Mundial de Salud, explicó que de los contagios en Ecuador, excepto dos infectados -la doctora que atendió inicialmente a la primera paciente y una empleada de la misma familia- el resto pertenece al entorno familiar.



En tanto, el Ministerio de Salud de Colombia informó que el presidente Iván Duque estuvo en una conferencia donde algunos asistentes tuvieron contacto con alguien que dio positivo para Covid-19. No quedó claro si esa persona estaba en el mismo evento.



Aunque la exposición se consideró "de bajo riesgo" se realizaron pruebas que dieron negativo para Duque. Al resto de la comitiva se le practicarán exámenes durante el jueves.



El jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de Chile confirmó un cuarto caso: un paciente de 40 años que estuvo en Italia y volvió a su país el 29 de febrero. Un comunicado precisó que ya fue dado de alta y se mantiene aislado de su domicilio, bajo vigilancia epidemiológica.



Este caso se suma a dos informados en la víspera y a un tercero diagnosticado el martes. Los primeros infectados corresponden a un matrimonio, un médico y una enfermera, que viajaron durante un mes por países del sudeste asiático, y el último a una doctora que viajó por Europa, incluida Italia.



Los cuatro enfermos presentaron síntomas leves de la enfermedad, según las autoridades, y desarrollan un aislamiento en sus domicilios.



El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, dijo que "estamos bien preparados, tenemos 50 hospitales, personal capacitado y entrenamiento médico".



En Brasil, el primer país de América Latina en registrar la presencia del nuevo coronavirus, hubo un aumento en el número de casos confirmados: de tres -el miércoles- a ocho el jueves, según informó el Ministerio de Salud por la tarde.



Seis de esos casos están en el estado de Sao Paulo y dos de ellos se relacionan con el primero reportado, de un hombre que volvió de viaje desde Italia, así que serían los primeros registros de transmisión local. Los otros dos están en los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo.



Brasil tiene en este momento más de 600 casos sospechosos, con el mayor número en Sao Paulo. Han descartado hasta ahora casi 400 casos que eran sospechosos.



En los últimos días, otros tres países de la región han confirmado casos del nuevo coronavirus: Argentina, México y República Dominicana.