Ecuador niega libertad bajo fianza a sueco vinculado con Assange

La justicia de Ecuadorn egó la libertad bajo fianza al sueco Ola Bini, acusado de ataques a sistemas informáticos y vinculado con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.Esta autoridad "niega el pedido de caución" solicitado por la defensa de Bini, dijo la jueza Yadira Proaño al leer su resolución tras dos horas y media de audiencia.​La jueza defendió su decisión al considerar que "no ha existido colaboración" en la investigación por parte del sueco, de 36 años, quien permanece bajo prisión preventiva.Proaño agregó entre sus razones que aún "no se ha determinado por fiscalía (cuál) es la posible víctima" y a cuánto asciende el daño por el supuesto delito de ataque a sistemas informáticos, que se castiga hasta con cinco años de cárcel en Ecuador.José Charry, abogado de Bini, señaló que la resolución constituye "una vulneración de derechos" y consideró que Bini "está siendo víctima del poder del Estado" ecuatoriano."Fiscalía no ha podido determinar las víctimas porque no ha hecho su trabajo", mientras tanto a Bini "no le explican qué hizo y sin embargo le están investigando su economía, su vida, su trabajo, todo lo que ha hecho. Eso no es justificable en un estado de derecho", apuntó Charry.El sueco fue detenido cuando intentaba viajar a Japón el 11 de abril, el mismo día en que Quito le retiró el asilo a Assange, quien permanecía asilado desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres.Tras revocarle el asilo al fundador de WikiLeaks, el gobierno ecuatoriano denunció que una persona próxima al australiano estaba implicada en un plan de desestabilización contra el presidente Lenín Moreno.Assange, quien fue detenido en la embajada luego de que Quito le retirara el asilo, cumple un año de cárcel en Londres por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la legación para no ser extraditado a Suecia por presuntos delitos sexuales, en una causa que fue reabierta.