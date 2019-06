Ecuador ordena liberación a sueco vinculado con Assange

La justicia de Ecuador ordenó la liberación del sueco Ola Bini, acusado de ataques a sistemas informáticos y vinculado con Julian Assange, al considerar que su detención fue "arbitraria".Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó, con dos votos a favor y uno en contra, el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del sueco, detenido cuando intentaba viajar a Japón el 11 de abril.Ese mismo día Quito le retiró el asilo a Assange, que permanecía refugiado desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres."Efectivamente hubo una vulneración al derecho a la libertad" de Bini, cuya detención fue "ilegítima y arbitraria", señaló el juez Patricio Vaca al leer la resolución de la corte.Bini salió de la prisión pocas horas despúes de la audiencia. Apenas estuvo fuera de la cárcel expresó a la prensa: "Hoy hemos demostrado mi inocencia por primera vez y continuaremos demostrando mi inocencia".El sueco agradeció a los jueces por mostrar que "este proceso ha sido ilegal".Aunque podrá defenderse en libertad, Bini debe presentarse periodicamente ante las autoridades y tiene prohibido salir del país para garantizar su presencia y colaboración en la indagación por supuestos ataques a sistemas informáticos.Su abogado, Mario Melo, señaló al final de la audiencia que el sueco ha sido procesado "sin ningún cargo en concreto" y que la Fiscalía "no ha podido demostrar" que él intervino un sistema informático ecuatoriano.Antes de su liberación, Bini había indicado que no estaría totalmente libre mientras continuara "esta investigación ilegítima".El abogado Iván Escandón, que también es parte de la defensa del sueco, explicó que al determinarse que la detención fue arbitraria e ilegal "todo el proceso deviene en nulo", por lo que los operadores de justicia que intervinieron en el caso "tienen que ser objeto de sanciones".Además de acusarle de ataque informático, las autoridades vincularon a Bini con Assange, a quien Quito también le retiró la nacionalidad ecuatoriana.Tras revocarle el asilo al fundador de WikiLeaks, el gobierno ecuatoriano denunció que una persona próxima al australiano estaba implicada en un plan de desestabilización contra el presidente Lenín Moreno.Assange, de 47 años, debe cumplir un año de cárcel por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la legación ecuatoriana para no ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar una investigación por presuntos delitos sexuales.Tras el arresto del australiano, Estados Unidos presentó 18 cargos en su contra y solicitó su extradición. La decisión de la justicia británica sobre el pedido de Washington se conocerá en febrero de 2020.Las acusaciones contra Assange se refieren a la obtención y difusión de información clasificada por WikiLeaks cuando en 2010 publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos clasificados.