Ed Sheeran lanzará álbum colaborativo

Ed Sheeran anunció que su nuevo álbum, No. 6 Collaborations Project, saldrá a la venta el próximo 12 de julio.El nuevo disco del británico cuenta con múltiples duetos, como el sencillo que estrenó junto a Justin Bieber: "I Don't Care".El intérprete dará otro adelanto del álbum durante la media noche del viernes, tiempo de Inglaterra, cuando se estrene "Cross Me", tema en el que trabajaron Chance The Rapper y PNB Rock.La producción contará con un total de 15 canciones, y es la continuación del EP No. 5 Collaborations Project, lanzado en 2011.