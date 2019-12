Ed Sheeran y su esposa protagonizan su primer video musical

“De vuelta en la escuela secundaria, Ed y Cherry tuvieron un flechazo”, comienza la descripción durante la intervención del matrimonio, “se besaron en el castillo en la colina”, continúa, y finalmente revela que “hace unos años se volvieron a conectar, hubo fuegos artificiales. Se casaron en enero de 2019”.

El músico británico, el cual protagoniza al lado de su esposa, con quien se casó en enero de 2019, revela el video.El clip es un homenaje al amor y a las parejas, es por eso quea, al tiempo que aparecen leyendas acerca de su historia de amor. Además de los Sheeran, aparecen parejas de diferentes países.Ed Sheeran y Cherry Seabornsin embargo,. Su primera cita fue durante la fiesta anual del 4 de julio de Taylor Swift.En enero de 2018,, y en julio de 2019 destapó que la boda ya había ocurrido, aunque no dio detalles.Put it all on me es un dueto con la cantante de R&B, Ella Mai, y forma parte del más reciente trabajo de estudio del británico, No.6 Collaboration Project, un álbum que se compone en su totalidad de colaboraciones con músicos como Camila Cabello, Justin Bieber y Travis Scott.