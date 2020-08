Edgar Vivar rompe el silencio y revela por qué Chespirito fue sacado de la TV

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Édgar Vivar reveló la razón por la cual Chespirito salió del aire este 31 de julio y no podrá ser transmitido en ningún país.



Televisa ya no posee los derechos de los personajes que creó Roberto Gómez Bolaños, por lo que ahora es la familia quien tiene el poder para comercializar su imagen.



Así lo explicó el actor Édgar Vivar, conocido por interpretar al Señor Barriga, en una entrevista con René Franco, en el programa La Taquilla.



El actor dijo que Chespirito cedió los derechos de sus personajes a Televisa, sin embargo, esto tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2020 y “no ha querido o no ha podido” llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito, encabezado por los hijos del comediante, para renovar los derechos.



Es por este motivo que el pasado fin de semana dejaron de emitirse en todo el mundo los diversos programas de Gómez Bolaños.