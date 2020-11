Edil de Cuernavaca debe presentarse a audiencia

Escuchar Nota

El fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, aseguró que el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, debe presentarse a la audiencia para comparecer al juicio que se ha iniciado en su contra por extorsión y cohecho, de lo contrario podría girarse una orden de aprehensión en su contra.Se le buscó en su domicilio, no fue posible notificarle personalmente en el ya que dijeron no conocerle ahí, por lo que se le notificó en sus oficinas del ayuntamiento de Cuernavaca. Ante esa situación está obligado a comparecer el día indicado y de no hacerlo esta Fiscalía Anticorrupción, solicitara sustraído de la acción de la justicia y solicitará orden de aprehensión”, explicó.Queremos puntualizar que al día de hoy no hemos sido notificados de ninguna citación judicial, no tenemos conocimiento de que exista una audiencia el próximo 11 de septiembre, no tenemos conocimiento de que exista una investigación formal contra el licenciado Villalobos”, dijo el abogado.El alcalde, incluso, menospreció las acusaciones hechas en su contra por un empresario de Cuernavaca, quien presentó las evidencias por la clausura de un autocinema y el cobro de un dinero por parte de tres inspectores que le exigieron 250 mil pesos a cambio de no cerrar su negocio.La denuncia contra el alcalde fue presentada el pasado 2 de agosto y durante el proceso han sido separados de su cargo los tres inspectores que acudieron físicamente a exigir el dinero al propietario de autocinema Cuernavaca, pero en sus declaraciones indicaron que recibieron indicaciones directas del edil Villalobos Adán para realizar la extorsión.Con información de Excélsior