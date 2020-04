Edil de pueblo mágico en Hidalgo rechaza turismo por temor a Covid-19

Escuchar Nota

“Se instalan módulos en entradas a Huasca. TURISMO NO; HABITANTES DE HUASCA SI”, publicó el edil, quien además informó que se tomó un acuerdo con regidores y Centros Ecoturísticos de la localidad para cerrar servicio a turismo.



“Pedimos a la población es no se vaya de su sitio de residencia, que no viaje, porque si viaja van a dispersar el virus a las distintas comunidades y lo van a hacer a las comunidades socialmente más vulnerables”, dijo y recordó que la jornada nacional de sana distancia se extiende del 23 de marzo hasta el 30 de abril.



El alcalde del pueblo mágico de, se pronunció en rechazo de turistas que pudieran acudir a la localidad con motivo del asueto de Semana Santa y ante el temor de contagios por Covid-19.A través de sus redes sociales el edil anunció la instalación de módulos a manera de filtros, con un mensaje aludiendo el rechazo a eventuales paseantes.Entre otros puntos, se cerraron los prismas basálticos una de las principales atracciones de la localidad.La víspera, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud pidió a la población no tomar este periodo como vacaciones y quedarse en sus hogares para no dispersar el virus en comunidades vulnerables. “Viene la semana santa: no son vacaciones”.En Hidalgo, diversas comunidades del estado han manifestado su rechazo al ingreso de población foránea, por temor a que se traslade el coronavirus a sus localidades. En Xochiatipan, la localidad del Zapote, anunció multas de 25 mil pesos a quienes no acaten la disposición.