Edith González murió mientras su hija le cantaba

Constanza, la hija de Edith González, le cantó una canción a su mamá acompañada de una guitarra cuando cerró los ojos para ya no despertar.Según Tv Azteca, el hermano de la actriz mencionó que Edith González se fue tranquila, escuchando la voz de su hija en el momento justo en que la actriz falleció."Se quedó dormida. Se fue con la tranquilidad. Sus hijas, porque incluyo a mi hija, le cantaron una canción. Le tocaron la guitarra. Ambas le cantaron y ella fue plácidamente (durmiéndose). A mí me parece que venció el sufrimiento de una manera extraordinaria", declaró el hermano de Edith al programa matutino de Tv Azteca.En el cuarto del hospital la actriz estaba acompañada de su primogénita y de su sobrina en el momento en que murió.El hermano Víctor Manuel ya había mencionado en el programa de Ventaneando que Edith González estuvo con las personas que más quería."Fue un momento maravilloso porque la vida nos dio la oportunidad de intercambiar sentimientos, mensajes, llanto, hasta sonrisa, contamos algún chiste", recordó Víctor Manuel ante las cámaras de Ventaneando."Estuvimos su hija, mi hija, Lorenzo y yo. Mi mamá estuvo a ratos porque la protegimos por su edad y que tiene diabetes algunas cosas no las vivió, pero si llegó, pudo platicar con Edith. Hubo un padrísimo, estupendo y maravilloso intercambio de mensajes entre ella y nosotros", relató."Ella (estaba) con una entereza que es indescriptible, no dejó la sonrisa de la cara", puntualizó.El hermano también habló de cómo fue que los doctores le informaron a la familia que ya no había forma de que se recuperara la actriz."Le dijeron que científicamente se habían agotado las posibilidades y podría seguirse una vida digamos con tubos y estas cosas o pues hasta ahí porque el sistema inmunológico no estaba respondiendo, no estaba haciendo su labor, entonces ella hizo así (un gesto con la mano de adiós) con una sonrisa. El médico le dice ´bueno al rato regreso´ y le dice ´no, es que la respuesta esta dada´. Así dijo adiós y volteó a su cuerpo y dijo ´gracias cuerpo´", contó su hermano.La familia de Edith González no esperaba que el último ingreso de la actriz al hospital resultara fatal, pero cuando supieron que el sistema inmunológico había cedido, llegó la hora de despedirse de ella, quien nunca perdió su fuerza y valentía, recordó su hermano."Estábamos confiados", aseguró Víctor Manuel González -hermano de la actriz- durante una entrevista al programa Ventaneando, en la que también leyó una carta de despedida que escribió Constanza, la hija de Edith.