Edson nacería muerto; lleva 2 años luchando con la microcefalia

El primer reto para losfue que el embarazo de Caro llegara a término: los profesionales de la salud les pidieron no ilusionarse, porque su hijo podría nacer muerto.para decirte las cosas, no es que te den falsas esperanzas, sino que no sean crueles. A los siete meses me querían sacar a mi hijo, pero luchó; aunque su perímetro cefálico creció muy poco, sí llegó hasta las 38 semanas”.tres días antes del cumpleaños de su mamá. En los últimos dos años, Caro y Lucio perdieron la cuenta de las visitas a hospitales y de los terapeutas que han buscado con el fin de darle una mejor calidad de vida a su hijo.Para ellos, cada día es un milagro ypor eso cada cucharada de papilla, cada balbuceo, cada que aparece un diente “es un milagro, es ir en contra de todo lo que nos han dicho, de cualquier pronóstico de vida”, enfatiza Carolina Gómez.Sin dejar de comer,no recuerda con precisión el origen, pero considera que el significado es correcto, porque a toda hora “libramos batallas”.El hombre que aprovecha su hora de comida para ver a su familia cree que las discapacidades de su hijo los han hecho mejores personas, porque son más empáticos.a mis hijos los amo por igual, pero Edson nos ha hecho ser mejores, a mí me hizo cambiar muchas actitudes, si antes no era tierno o no tenía sensibilidad, ahora es distinto, gracias a él hemos crecido como personas”, dice.Antes de regresar al centro de Tehuacán para continuar con su jornada laboral, Lucio expresa que vivir con Edson es ir un día a la vez, pero nada los desanima; por el contrario, cada avance es muy alentador y les da esperanzas de ver caminar a su hijo.que no le saldrían dientes o que no escucharíamos su voz, pero todo eso ya lo vimos y es sorprendente, ahora el gran desafío es su problema con la cadera, sólo podemos esperar a que crezca para que sea candidato a cirugía y, con apoyo de terapias, cumplir el sueño de verlo caminar”.recibió sus primeras terapias enfocadas a estimulación temprana, pero como no tuvo un avance significativo, le dijeron a Carolina que ya no lo podían atender.La opción fue acudir a unen donde le dan hidroterapia, terapia física y, en un futuro, equinoterapia. Carolina también se apoya en el grupo de WhatsApp La fe mueve montañas, formado por madres de niños que nacieron con microcefalia por posible zika, en donde comparten tips.“Edson es muy querido, hay veces que en la calle me preguntan qué le pasó y aunque no permitiré que se expresen mal de él o digan que está loquito, es feo que lo mal miren, pero también está la otra discriminación, como no tener acceso a terapias, ya nos pasó y daremos todo para que sea muy feliz, pero ojalá que se haga más prevención