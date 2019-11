Eduardo Corrales, apasionado por la fotografía

Su gusto por la fotografía lo ha llevado a retratar el mundo que le rodea como si buscara plasmarlo en un lienzo. Normalmente, sino por la pasión y lo que le transmite el mismo momento.Nos sentamos a platicar con, quien en una interesante charla nos contó más acerca de él,así como algunos otros datos acerca de su vida y sus gustos.- Ahora sí, entrando en materia… cuéntanos un poco más acerca de ti (dónde naciste, qué estudiaste, a qué te dedicas, tus gustos, hobbies, etcétera).. Nací en Saltillo, Coahuila, y soy el hijo más pequeño de tres, estudie la licenciatura en Contaduría y hace poco terminé una maestría en Administración de Negocios. Actualmente presto servicios profesionales en finanzas a varias empresas y hace poco más de un año abrimos Lux Studio para un servicio de alta calidad en la ciudad enfocado enUno de mismás grandes es viajar y es gracias a esto que me he dado cuenta que hay personas, lugares y momentos irrepetibles que deben ser plasmados.Mi primer acercamiento a la fotografía fue porque mi padre y mi abuelo también eran aficionados de la fotografía, así quey un gusto desde chico, luego fue despertando esa pasión por esta disciplina, fue entonces que amigos cercanos y familiares empezaron a ver mi trabajo y me fueron contratando; es ahí cuando decidí tomar la fotografía como profesión a mi regreso a la ciudad.- Tu historia suena parecida a la de más personas que conozco y que aman la fotografía, cuéntanos,Aprendí a usar la cámara de manera empírica, así que la parte técnica de aprendizaje fue totalmente autodidacta, asimismo he tomado diferentes cursos de especialización en fotografía de bodas, retrato de estudio, iluminación y retoque digital entre otros.Sin duda alguna las relaciones sociales a las cuales me va conectando la carrera de fotografía, termina siendo algo fascinante, porque entre conversaciones y personas ampliamos nuestra profesión con el intercambio de conocimientos y anécdotas, tenemos la fortuna de iniciar una relación de cliente–servicio y terminar con una buena amistad.Siempre me enfoco enpara poder captar lo más real de las personas durante mis retratos, es así como nuestro material será mucho más real y sensitivo. Además de que nuestras sesiones son 100% guiadas por nosotros en un ambiente especialmente creado para cada persona con música y el espacio ideal para que sean sesiones 100% exitosas.- Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Eduardo,Disfruto muchísimo hacer retratos en estudio y en exterior, hay días que tenemos hasta 5 o 6 sesiones y el tiempo se me pasa volando, ¡me encanta lo que hago!La fotografía de boda es otra de las que más me gustan porque se aplican diversos géneros de la fotografía en un solo momento, además de tener la oportunidad de conocer historias diferentes entre cada pareja para conectarnos más y tener mejores tomas.- Sabemos que tienes mucha experiencia en fotografía de retrato, pero si hubiera algo que pudieras mejorar,Sin duda alguna siempre hay algo que podemos mejorar en todo lo que hacemos, así que continuamente estoy buscando crear composiciones cada vez más interesantes y diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver para así captar emociones reales y más puras al momento de la sesión.Para iniciar en el mundo de la fotografía les recomendaría siempre iniciar con cámaras DSLR, algunos modelos en este segmento podrían ser EOS T6 y Sony α6000, cualquiera de estas opciones son de precio accesible y les permite tener un equipo confiable para retratos o cualquier otra situación.Incluso me gustaría invitar a esas personas que desean aprender fotografía básica y estén por comprar algún equipo a acercarse con nosotros y podemos asesorarlos para que tomen la mejor decisión de acuerdo a sus necesidades sin ningún costo.- Excelente idea para todos los que están por adquirir algún producto en estas fechas, cuéntanosMis cámaras principales son Canon EOS R y Canon 6D, para video utilizamos otras de la marca Sony, mis lentes favoritos son el 50mm y 85mm. En cuanto al software, para revelar utilizo Lightroom y Photomechanic, para temas de retoque digital siempre uso Photoshop de Adobe.Respecto a mi preferencia por la fotografía digital o análoga, soy, no significa que lo análogo no sea importante, sin embargo, creo que debemos movernos de acuerdo al entorno y actualizarnos con lo mejor del mercado para ofrecer un producto de alta calidad de acuerdo al momento en el que estamos viviendo.Nunca dejar de practicar y tomar fotos todo el tiempo, es la única forma que podrán descubrir su estilo y la mejor composición para sus tomas, eso es algo que no se aprende en ningún taller, solamente la práctica los llevará a pulir sus habilidades.- Ya por último,Hay 5 puntos que considero de los más importantes para llegar a la profesionalización de la fotografía.• Tener un equipo fotográfico• Haz comunidad y reconoce el talento de tus colegas.• Crea y ofrece un trabajo de calidad siempre de una manera excepcional siendo rápido y responsable en todo momento.• Innova en todo momento y no dejes de capacitarte, siempre hay algo que aprender!• Colaborar con fundaciones u ONGs sin fines de lucro.Gracias, Eduardo, por compartir con nuestros lectores en esta corta entrevista un poquito de tu persona y de cómo te formaste como fotógrafo y más por compartir algunas claves de tu éxito, ¿hay algo más que quieras agregar?. Si, agradecerles por el espacio y comentarles a todos que estamos por iniciar nuestras sesiones navideñas, el set, además de que estamos trabajando en ladel estudio a Puerto Vallarta y Playa del Carmen para coberturas de boda de destino para todas esas parejas que planean su boda en alguno de estos destinos.Si están pensando en realizarse una sesión fotográfica de retrato, familiar o cualquiera que sea el motivo, pueden estar seguros que con nosotros están en las mejores manos.