Eduardo de la Vega Garza, pianista regio, va a Juilliard

“Este es un sueño que tenía desde chico y para el que trabajé muy duro. Hice la audición (para entrar ahí) hace cinco años, no me aceptaron. Seguí practicando hasta que esta vez lo conseguí”, cuenta el joven en entrevista telefónica.

“En La Superior hice mi licenciatura de ocho años, que también es una experiencia con muchos retos, pero a quien le apasiona es como vivir en Disney”.

“Juilliard es la escuela de música que sale en las películas, es a donde los personajes siempre quieren ir. Ese lugar había estado en mi mente desde hace años", dice Eduardo al explicar por qué optó por esta academia.

“Empecé con el nuevo proceso de admisión en septiembre del 2019, tras graduarme de La Superior. Mi maestra (Nargiza Kamilova) me impulsó. Me puse a hacer los videos que me pedían, enviar mi currículum, un ensayo y tomar el examen de inglés. Mi esperanza era que me invitaran a la audición presencial”.

“Llegué a la audición, entré seguro, me sentía preparado y di lo mejor que pude, también me preguntaron que si podía tocar una partitura a primera vista, la toqué, me entrevistaron y eso fue todo”.

Emocionado, el pianista regio, de 24 años y egresado de La Superior, explica el reto que le espera eneste verano, cuando inicie su maestría en Música en la escuela Juilliard.La Superior afirma que Eduardo es el primer neoleonés aceptado en esa academia.Eduardo también tiene otro motivo para celebrar: Fue acreedor del Kovner Fellowship, programa de becas que le procura apoyo para colegiatura, alojamiento y gastos adicionales.El fellowship sólo mantiene a 54 estudiantes al mismo tiempo. Estos afortunados artistas no aplican a la beca, sino que son seleccionados entre los mejores que realizan el proceso para ingresar a la academia.Si la pandemia por el Covid-19 no cambia el calendario escolar, Eduardo iniciará sus clases el próximo 30 de agosto.Y por si fuera poco, en un mes también egresará de la licenciatura de Creación y Desarrollo de Empresas del Tec de Monterrey, en donde obtuvo beca y participa como pianista principal de la Orquesta Sinfónica institucional.Lejos de desilusionarse por no ser aceptado hace cinco años, se dedicó a practicar intensamente.La noticia le llegó en enero: Lo esperaban en Nueva York para presentarse el 6 de marzo. Hizo una preparación rigurosa.No solo fue capaz de ejecutar piezas de compositores de la talla de Beethoven, Schumann, Schubert y Debussy, también necesitó demostrar que comprende a los autores e indicar en qué periodo de su vida compusieron tal o cual obra.Hace unos días, estando en cuarentena, le llegó un correo donde se le anunciaba una nueva notificación en su portal de admisión. Ansioso, ingresó a la página web en donde se desplegó su carta de aceptación., finalizó.