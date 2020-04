Eduardo, el niño que cuidaba a su mamá enferma, no tenía Covid-19: autopsia

Escuchar Nota

“El jueves fue la primera vez que me dijeron que era negativa, por conteo, no por prueba. El viernes, cuando me internaron, me hicieron la prueba como a las cinco o seis de la tarde, porque sí me hicieron muchos estudios. Una media hora antes de que mi hijo falleciera, me informan que ya se había erradicado el virus”, recordó.

#Estados: El menor de 14 años, quien falleció en un accidente, cuidó a Adriana, su madre, durante su convalecencia por Covid-19https://t.co/5UORfYDuq8 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 5, 2020

Juan Eduardo,, según la autopsia que le realizaron, reveló la mujer., pero sus gemelos, de 12 años, y una adolescente de 15 años no han tenido los síntomas de la enfermedad, por lo que está segura de que no se infectaron.Adriana, a quien personal médico de la Secretaría de Salud ya le realizó la prueba la tarde del domingo,La mujer de 37 años dice que: “Lo único que estoy presentando ahora son las secuelas, los estragos de la enfermedad. Tengo mucho cansancio, falta de apetito y sigo sintiendo dolores y piquetes en el pecho. El jueves tuve un poquito de dificultad respiratoria, pero ahorita ya me siento totalmente bien”., y aunque no mantuvieron contacto físico, el menor siempre veló por la salud de su madre.El viernes pasado, Adriana fue al Hospital de Las Américas y Juan Eduardo quiso quedarse en casa para limpiar y recibir a su madre con un abrazo por haberle ganado al coronavirus, pero ese encuentro ya no se concretó. El pequeño se electrocutó al conectar la boma de la cisterna en la casa, porque ese día llovió en Ecatepec.Aún convaleciente,Juan Eduardo dio negativo a la prueba del Covid-19.