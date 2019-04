Eduardo Trelles y ‘Pollo’ Ortiz, entre los despedidos de Televisa Deportes

Eduardo Trelles encabeza al grupo de comentaristas que se despidieron de Televisa Deportes a raíz de la fusión que le empresa realizó con Univisión Deportes.“Nuestros contenidos ahora llegarán a muchos millones más de personas. Por ello, estamos haciendo una profunda re-ingeniería que incluye: un gran equipo de profesionales que incluye nuevo talento, y re-posicionamiento a la mujer como líder de opinión en el ámbito deportivo”, dice parte del comunicado publicado por Televisa.Pasó poco tiempo desde la notificación de la empresa para que algunos de los periodistas que ahí laboraban comenzaran a despedirse, destacando a algunos con varios años de experiencia como Eduardo Trelles y Eduardo Camarena.“A través de esta libre comunicación de Twitt, con miles de seguidores, quiero agradecer a la familia Azcárraga, la oportunidad de haberme desarrollado como comunicador a lo largo de varios años. Un día como hoy, dejo de trabajar en Televisa, y vendrán nuevas oportunidades”, publicó Trelles, quien laboraba en la empresa desde 1980.Eduardo Camarena, quien era narrador de futbol y boxeo, también anunció su salida de Televisa Deportes.“Terminó mi relación laboral con Televisa Deportes hoy. Tuve ahí momentos extraordinarios en mi carrera durante tantos años, lo valoro y agradezco muchísimo. A seguir en el camino del periodismo, en busca de nuevos horizontes”, compartió.Además, de Eduardo Trelles y Camarena, René Sánchez, quien conducía en la plataforma de TDN, también fue recortado del personal hace un par de semanas."Como podrán ver hoy termina una linda etapa de mi vida y mi trabajo pero seguiremos adelante con la maleta llena de experiencias y recuerdos", señaló Sánchez, ex portero del Atlante.El narrador Vladimir Pozo también confirmó en redes sociales su salida de la empresa tras ocho años de trabajar en ella.“Hoy acabó un ciclo maravilloso de ocho años en TDN – Televisa Deportes. Me llevo amigos, estupendos colegas e innumerables compañeros de batalla. Se que hay nuevos proyectos y horizontes que llegarán y estaremos listos para ellos. Gracias, Francisco Javier González. Gracias, TDN”, publicó.Raoul Pollo Ortiz, otro de los comentaristas más destacados de esta empresa, también formó parte de este grupo, así lo informó en redes sociales."Hoy me toca salir, pero lo hago con la cabeza en alto y seguro de que nos volveremos a encontrar más adelante", escribió en Twitter.Con información de Milenio