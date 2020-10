Eduardo Videgaray reacciona ante fuertes acusaciones de su ex esposa

Escuchar Nota

"Se dicen muchas cosas de mí, lo dice una mujer con la que yo estuve casado hace más de 20 años, me casé con ella en 1994, cuando yo tenía 24 años y me divorcié de ella hace 20 y ahora empezaron a salir publicaciones de ella por diversas razones", explicó Eduardo.



"Pero queremos casarnos también por la iglesia, queremos tener hijos y queremos educarlos en la fe católica, entonces, para ello, necesitábamos anular mi matrimonio religioso anterior”, explicó Eduardo en el matutino, ante las preguntas de la periodista Joanna Vega-Biestro.



“ En esa época de mi vida, si era yo adicto a las drogas, ella y yo, los dos… ella puede decir lo que quiera, pero cuando yo la conocí ya consumía. Lo dejé hace 20 años, justo cuando me separé de ella, porque, te digo, era una relación tóxica en todos los sentidos, literalmente tóxica Eduardo Videgaray



s en el programa Sale el Sol para desmentir públicamente las acusaciones de su ex esposa Rachel Warrington Blair por presunta agresión.Videgaray aseguró que hay varias razones que explican la necesidad de Warrington de hablar ahora de su extinta relación: "La principal es porque me quiero casar con Sofía… y me voy a casar con ella porque la que amo con toda mi alma y nos vamos a casar por lo civil en breve, dentro de muy poco.Videgaray confesó que buscó a su ex para realizar este proceso de anulación, primero lo hizo por Facebook, pero ella lo ignoró; luego la localizó a través de una amiga, pero lo entendió mal y por eso empezó la disputa. Al respecto de los señalamientos de que consumía drogas, el conductor los confirmó.