Eduardo Videgaray se burla de las amenazas del hijo de Cepillín

Luego de queno se quedó con los brazos cruzados y salió a defenderse, pero muy a su estilo.El pasado miércoles,por las constantes burlas contra su padre.“Estoy muy apenado contigo Eduardo Videgaray. Ya te pasaste con tu programa ¡Que importa! haciéndote el chistoso, hablando mal de mi papá cuando nosotros no te hemos hecho nada”, dijo el hijo de Cepillín.Y después de llamar “nalgas miadas” a Sofía, amenazó a los conductores del programa: “váyanle parando porque yo sí te parto tu madre y tu también Verónica Touss ya bájale con tu programita”, dijo.Sin embargo,, y ayer en su programa salieron a defenderse.“Me pongo a tu nivel”, dijo Videgaray mientras se ponía una peluca multicolor y tomaba otros objetos característicos de los payasos.“Me sorprende que siendo payasos no tengan sentido del humor relajen la raja, somos colegas, entre taiboleras no nos manoseamos el tubo […] no te lo tomes tan en serio”, le dijo el conductor al hijo del intérprete de “En un bosque de la China”.Al igual que Videgaray, Sofía respondió de forma sarcástica a Ricardo González:“Estás equivocado, yo ya aviso, pero por si acaso uso pantalón negro, ni se me nota lo miada”, dijo entre risas.Luego de afirmar que Cepillín se les ha hecho daño con su música, por ilusionarlos con el regreso de Juan Gabriel y con su desprecio a Danna Paola, Videgaray envió un último mensaje a González:“Si de verdad estás muy enojado, venga que se armen los guamazos sabroso”, añadió, luego le recordó que todo lo que ocurre en la televisión es ficción.