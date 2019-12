Educa Pepe a Ángela en la fama

“Antes, Ángela medio se sacaba de onda con los comentarios y fue que le dije: ‘Tú estás en esta carrera por los comentarios o porque te gusta cantar?’

“Se quedó callada un rato y entendió. O sea, sí es lógico que te lleguen los comentarios negativos que otros de tus amigos están leyendo o tu misma familia”, afirmó el cantante en entrevista.

“Luego hay comentarios tan idiotas que está padre contestarles de la misma manera y seguirles el juego hasta cierto punto. Mucha gente opina por opinar, sin tener conocimiento de causa y cuando los agarras en curva es muy sabroso”, dijo.

“En este año quedamos en el top 5 de shows más taquilleros de Estados Unidos y eso es motivo de tremendo orgullo, por eso queremos seguirle, crecer en todo el territorio y llevar con mucha dignidad estas tradiciones.

Lidiar con las críticas, los malos comentarios y, en ocasiones, señalamientos es parte del paquete que trae la fama.Aunque en ocasiones son hirientes las opiniones, los artistas buscan la manera de que estos los afecten lo menos posible.Al menos así le enseñaa su hija Ángela, quien con tan solo 16 años es reconocida, pero también criticada tanto en redes sociales como en medios de comunicación.Con más de tres décadas en el medio, el intérprete deha sabido cómo lidiar con las críticas, sin embargo hay veces en que sí lo sacan de quicio.“A mí me da mucha risa ya. De repente sí llego a contestar los comentarios de redes sociales, pero no me engancho.En cuanto a lo laboral, la dinastía Aguilar comenzará con el pie derecho este 2020, ya que ofrecerán más de 60 shows en el año, dos de ellos en la Arena Ciudad de México, como parte de su espectáculo Jaripeo sin Fronteras.“Por eso también visitaremos Colombia, Chile y toda la República Mexicana”, sostuvo.Aguilar espera que en unos cuantos años el mariachi y la música regional tengan el mismo nivel de importancia que actualmente tiene el urbano.