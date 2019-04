Educación basada en inteligencia artificial llega a México

La académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Nilda María Córdova Maldonado, invitó a participar en la evolución de lo que es la nueva educación basada en la Inteligencia Artificial (IA).La IA está transformando, y lo hará de manera radical, muchas de las prácticas cotidianas del ser humano y la educación es una de las acciones sustantivas de la humanidad, por lo tanto, es de esperarse que sea utilizada esta tecnología.Citó dos ejemplos de la nueva educación basada en la inteligencia artificial, uno en China y otro en la Universidad de Princeton, que está localizada en Nueva Jersey, Estados Unidos.Mencionó que en China “lo que hicieron fue instalar una pequeña cámara en el pizarrón, que tomaba fotografías cada segundo de lo que los alumnos hacían en la clase”.Añadió que con esto se clasificaba a los estudiantes en cinco categorías, “se asignaba un porcentaje de puntuación de cero a 100, donde la menor puntuación tenía que ver con la mayor distracción y 100 era para la mayor concentración en clase”.Córdova Maldonado manifestó que de esa manera “guardaban la información de cuál era la forma en que el estudiante participaba en la clase”.Dijo que el objetivo declarado era mejorar las clases y la interacción de profesores y alumnos, “sin embargo, parte de los comentarios que surgieron a este tipo de experimentos es que algunos alumnos se preocupaban por cuántas tantas veces podían bostezar en clase”.Precisó que, “este ejemplo nos habla de que existen una serie de estrategias que se impulsan, pero cuando el resultado que se obtiene no es acorde a lo que se busca, ahí habría que hacer una revisión”.Comentó que, en otro ejemplo, en la Universidad de Princeton “utilizaron escáneres cerebrales en estudiantes cuando éstos ven videos, para detectar cual es nivel de reacción ante el video, aquí el objetivo es producir mejor material La académica del ITESO apuntó que tan sólo son dos ejemplos de lo que se desarrolla en otros países en torno a la nueva educación basada en la inteligencia artificial."Sabemos que hay países que desarrollan inteligencia artificial en torno a la educación y crean sus propios modelos, sin embargo, consideramos que cada estado de la República mexicana tiene sus características propias", dijo."Obviamente no es lo mismo qué buscan en Estados Unidos o en China, por lo tanto, los modelos que generemos nosotros deben de tener parámetros distintos y resolver las necesidades propias", dijo.Precisó que en la nueva educación basada en IA el docente deberá "buscar un papel de mayor conexión, además, debe tener un conocimiento de cómo funciona la inteligencia artificial y cuáles son las propuestas que puede generar para complementar su papel"."Hay docentes con cierta resistencia, que creen que la IA los va a sustituir, eso no va a suceder, lo que sí va a hacer es transformar sus prácticas, tenemos que prepararnos los docentes para transformar las prácticas y lograr un mejor beneficio para todos los aprendices"."Hay que animar a todos aquellos que les interesa la educación, invitarlos a asomarse, a perder el miedo, a aventarse a ver nuevas formas de pensar nuestro quehacer educativo y sobre todo no tener barreras en cuanto a aprender cosas nuevas", apuntó.A su vez el ingeniero en sistemas Abraham 'Huesos' Carrillo Cabrera expresó en entrevista que ya hay un boom, "porque no es una moda debido a que la inteligencia artificial lleva años con nosotros en México, donde los avances en hardware nos han ayudado a impulsarlo y a avanzar más rápido”.Indicó que, en los dos casos citados en China y Estados Unidos, “son experimentos donde ve cómo va saliendo esto, porque imagina que hay un alumno con problemas de bostezar mucho y el programa indica que no pone atención”.Explicó que el alumno “igual y sí presta atención, porque hay personas que con dos o tres cositas ya captaron la idea y lo demás no les interesa, y esto no quiere decir que no están aprendiendo, simplemente lo otro que cuenta el maestro no les interesa tanto y puede que lleguen a bostezar”.“Imagina que alguien considere que un estudiante no merece una beca porque bostezó, eso se lo estás dejando a que lo decida una computadora, porque los modelos todavía los tienen en desarrollo, y ahí es donde tiene que entrar tecnología y otras ciencias: educación, psicología, fisiología, etcétera.Carrillo Cabrera agregó que la IA “no es un tema propiamente de científicos, matemáticos o físicos, es un tema que involucra a todos”.“La inteligencia artificial nos va a ayudar, estoy seguro de eso, nos va a mejorar como personas, entonces no hay que temerle”, concluyó.