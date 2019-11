Educación es la salida a la discriminación y al rezago social: SEP

Sinaloa.- México, sin duda, encuentra en la educación la salida a la discriminación, la salida a todo el rezago social, sobre todo de los pueblos indígenas y de la gente que ha sido marginada por la sociedad a lo largo de la historia de nuestro país, aseguró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.



Por ello, agregó, se tiene que educar a niñas y niños en el sentido de que el tema de la diversidad es una de las grandes fortalezas del país y no un problema.



Durante el Encuentro con el Sector Educativo de Sinaloa, acompañado por el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, Moctezuma Barragán aseguró que ahora todos saben que la educación es el instrumento de transformación nacional que México necesita, y “la Constitución ahora las reconoce a todas ustedes y a todos ustedes como el instrumento, el agente de cambio, y entonces tenemos ese gran trabajo que hacer los próximos años”, añadió.



Moctezuma Barragán señaló ante docentes, directivos y representantes magisteriales, que quienes conocen bien, leen muy bien los tiempos que se viven, se dan cuenta de la oportunidad que tiene el magisterio para colocarse al frente de las transformaciones nacionales, por ello, dijo, la transformación que quiere el país no va a ser posible sin la participación de las maestras y los maestros.



En la reunión con las maestros y maestras sinaloenses, Moctezuma Barragán explicó el proyecto educativo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se basa en las recién aprobadas reformas constitucionales en materia educativa, así como por las leyes secundarias, cuyos procesos de elaboración y aprobación, fueron ejemplo de un ejercicio democrático sin precedentes.



En resumen, comentó Moctezuma Barragán, se cuenta con una legislación secundaria en materia educativa rica, nutrida, consistente, y cuya gestación fue resultado de un proceso de diálogo abierto, plural e inclusivo.



Luego de la reunión con los docentes, Moctezuma Barragán asistió a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde sostuvo un encuentro con más de 500 jóvenes universitarios para explicar el Nuevo Acuerdo Educativo y las tres leyes secundarias que fueron aprobadas recientemente:



La Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación;

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y

La Ley General de Educación.

Comentó que, con las leyes secundarias en materia educativa, se sientan las bases jurídicas del Acuerdo Educativo Nacional. Además, su instrumentación se llevará a cabo a partir de la Nueva Escuela Mexicana que se construye día a día con la participación de maestras, maestros, los alumnos, los padres y madres de familia, y la sociedad en general.



Las leyes secundarias fijan con mucha claridad los ámbitos de la competencia del Estado, de la Secretaría de Educación Pública y de los sindicatos. El Estado, afirmó, es el rector en la educación y asume el control del sistema en general y de las plazas en particular y en todo momento.



"El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro al instruirnos eliminar la venta de plazas y el abuso en su asignación, que todavía existen”, subrayó.



El titular de la SEP reiteró que se quiere eliminar la corrupción en el sistema educativo nacional.



"Vamos a terminar con lo que llamamos el huachicol educativo: ni corrupción arriba ni corrupción abajo. Los beneficiarios sin duda serán los niños y sus maestros”, afirmó.



Finalmente, Moctezuma Barragán y el gobernador Ordaz Coppel izaron la Bandera Blanca de la Alfabetización, con la cual se acredita que Sinaloa logró abatir ese rezago de manera clara y se convierte en el primer estado en hacerlo.



Con información de Excelsior