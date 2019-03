Efraín Álvarez, jugador más joven en la historia del Galaxy

¡Debut de ensueño!



Con tan solo 16 años de edad, @efrain_alvarez1 se convirtió en el jugador más joven en debutar con #LAGalaxy y registrar una asistencia.pic.twitter.com/1eG9ZjUlLQ — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) 3 de marzo de 2019

Ya sin Giovani Dos Santos en sus filas, el Galaxy comenzó con un triunfo de 2-1 sobre Chicago Fire la nueva temporada de la MLS. El juego cobró más relevancia debido a que el mexicano Efraín Álvarez, de 16 años, se convirtió en el jugador más joven de la historia que juega con el equipo de Los Ángeles.El azteca ingresó al terreno de juego al minuto 60 en sustitución del estadounidense Emil Cuello, cuando el encuentro celebrado en el StubHub Tennis Center se cneontraba igualado a un tanto.El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, autor del gol de la victoria de la escuadra angelina, aseguró que Álvarez tiene un gran talento, motivo por el que la directiva del Galaxy debe cuidarlo y pulirlo.“Es el mejor talento joven en MLS de lejos. El club, el equipo, el entrenador lo tienen que cuidar de la mejor manera, necesita trabajar duro, no perder el enfoque, enfocarse y no perderlo por toda la atención, que siga trabajando”, subrayó el experimentado atacante de 37 años.Nacido en Los Ángeles, Álvarez tiene tanto la nacionalidad estadounidense como la mexicana, razón por la cual está considerado para formar parte del Tricolor Sub 17 en el Premundial de la Concacaf, el cual se realizará del 16 de marzo al 16 de mayo.