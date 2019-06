Egipto tiene margen de mejora en Copa de África: Aguirre

El mexicano Javier Aguirre, seleccionador de Egipto, señaló este martes que su equipo tiene margen de mejora, en la víspera de jugar contra la República Democrática del Congo en la Copa de África."Egipto puede jugar mejor. Seguro que lo hacemos en el próximo partido, sin la presión del primero. Debemos hacerlo mucho mejor”, señaló Aguirre a los periodistas, en la conferencia previa al duelo, en El Cairo.El anfitrión Egipto levantó el telón de la Copa de África de Naciones (CAN) el viernes con una victoria por 1-0 sobre Zimbabue."La República Democrática del Congo tuvo mucha mala suerte contra Uganda, en mi opinión. Mereció más que perder 2-0. Espero que ambos equipos jueguen mejor por los espectadores, que ofrezcan más”, añadió el mexicano.La estrella local Mohamed Salah dispuso de varias oportunidades en el partido de apertura, pero no acertó. Aguirre se mostró contrariado cuando le sugirieron que el campeón de Europa con el Liverpool había jugado en una posición muy retrasada."¿Dices que Salah jugó en el centro del campo? Recibió un balón en 90 minutos en nuestro campo. Defiende más en el Liverpool que aquí. Salah tuvo ocho disparos, es un goleador, también por la derecha en el ataque”, señaló."Salah es un jugador importante para el equipo, claro, pero no dependemos de uno solo, sino de todos”, continuó.