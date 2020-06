Eiza González recibe insultos por referirse a la muerte de Giovanni López

Escuchar Nota

Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_ — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 8, 2020

“Sal de tu ignorancia y reclama a Alfaro!, es el verdadero culpable; ¿eres o te haces?", pregunta un tuitero a Eiza respecto a su pregunta sobre Giovanni.



“Él no estaba haciendo nada. Íbamos a cenar. Se llevaron a varios, entre ellos mi hermano. En el acta de defunción le pusieron otra cosa, no el por qué realmente murió. Nos amenazaron, que si subiamos el video nos iban a matar."



La actriz mexicanaes insultada entras publicar un mensaje alusivo al asesinato de Giovanni López presuntamente a manos de elementos de la policía en Jalisco, tras ser detenido, por no usar cubrebocas en plena pandemia deEiza González, originaria de Ciudad de México y quien radica actualmente en Los Ángeles, California, Estados Unidos, cuestiona en sus redes sociales al presidente de México Andrés Manuel López Obrador respecto a la muerte de Giovanni.Y de inmediato responden a Eiza los tuiteros, quienes le hacen ver que el problema no es con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco.Y de inmediato responden a Eiza los tuiteros, quienes le hacen ver que el problema no es con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco.La muerte de Giovanni sacude al mundo enteroDe acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Giovanni López, quien tenía 30 años de edad, murió por traumatismo craneoencefálico el lunes 4 de mayo.La policía lo detuvo porque no portaba cubrebocas en la vía pública. Tenía signos de tortura: golpes en la cabeza y en el cuerpo y un balazo en una pierna.Giovanni vivía en el municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, donde fue asesinado, y su homicidio ha provocado indignación mundial, incluso protestas en distintas ciudades de México, ya que quieren justicia para su caso.Christian López, en entrevista con Grupo Reforma, narra cómo sucedieron los hechos el día de la aprehensión de su hermano.