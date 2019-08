Eiza González sorprende con cambio de look

Eiza González impactó a sus seguidores de redes sociales, pues a escasos cuatro días de haber colocado una fotografía con su nuevo corte de cabello, mismo que estaba un poco arriba de los hombros, ahora apareció con un look rubio y una cabellera que únicamente le cubre la cabeza.Desatando todo tipo de comentarios en su cuenta de Instagram, la actriz mexicana únicamente escribió junto a la fotografía: “A day on set of #icarealot (Un día en el set de #icarealot)”.Mientras algunos usuarios halaban su nueva apariencia, otros internautas aseguran que Eiza realmente no volvió a cambiar su aspecto y solo se trata de una peluca que usará para uno de sus proyectos en Estados Unidos.“Es obvio que es peluca relájense!! Jajaja Está filmando una nueva película y a veces los actores se cambian el look para sus personajes. De igual manera se ve hermosa y estoy segura que si de verdad se hiciera un pixie cut se le miraría increíble lol ??”, expresó la cuenta @viewsclubb junto a la foto.Hasta este momento Eiza González no ha respondido a los mensajes de sus seguidores en la famosa red social.