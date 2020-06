Ejecutan a ex candidato de Morena en Guanajuato tras publicar carta a ‘El Marro’

Escuchar Nota

"Acabo de enterarme del artero asesinato de Joel Negrete, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Abasolo. Mis condolencias para su familia y mi exigencia al fiscal de Guanajuato para que se obtenga justicia", compartió Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena.



"Usted al igual que todos nosotros tiene madre, hermanos, esposa e hijos. Sin duda entiende que el bienestar de la familia es el eje de la existencia humana y es por ello, por el bienestar y la seguridad de mi familia que he tenido el atrevimiento de dirigirme a usted", son líneas que forman parte del texto.



, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Abasolo, fue asesinado.El crimen, ocurrió la tarde de este miércoles en la comunidad El Tule en el interior de un establecimiento. El hecho ha conmocionado a simpatizantes del político entre otros personajes de la política.En la carta que se publicó horas antes del asesinato en las redes sociales de, el ex candidato pedía un alto a la violencia., se lee en la publicación.El político invitó a la reflexión y se solicitó respetar la vida de inocentes.De acuerdo con reportes policiacos, hombres armados a bordo de un vehículo llegaron hasta donde se encontraba el ex candidato para asesinarlo a balazos, hecho que le provocó la muerte de manera casi instantánea.las investigaciones correspondientes.Con información de Milenio