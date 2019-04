Ejecutan a ex edil de Chalco, Juan Manuel Carbajal

La madrugada de este jueves fue asesinado el ex presidente municipal de Chalco, Juan Manuel Carbajal. Según versiones de la Policía Estatal, un comando armando se habría presentado en su domicilio para ejecutarlo.La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, confirmó que el cuerpo encontrado esta mañana en el kilómetro 53.5, sobre una zona de terracería, camino al Bosque de los Árboles de Navidad, en el municipio de Amecameca, corresponde al del exedil.El cuerpo del exmunícipe priista presenta un impacto de arma de fuego a la altura de la sien del lado izquierdo, y fue encontrado semidesnudo, con una playera y un boxer color blanco.Quienes reportaron el hallazgo fueron los elementos de la unidad 09150 del Segundo Agrupamiento de Tlalmanalco. Posteriormente, se presentaron el fiscal Regional de Amecameca, Said Uriel Piña Hernandez, y peritos de la Fiscalía.La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó, en un breve comunicado, del hallazgo del cadáver del ex presidente municipal de Chalco, en un paraje en la carretera México-Cuautla.Asimismo, anunció que fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente, para identificar y detener al o los responsables del crimen.Juan Manuel Carbajal fue dos veces alcalde de Chalco, además de diputado federal, por el Partido Revolucionario Institucional, tenía 55 años y era dirigente de comerciantes de la CTM.