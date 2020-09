Ejecutan a hombre en Saltillo; policía del GRS, presunto homicida

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una verdadera noche de terror se vivió en las inmediaciones de la colonia Topo Chico, tras el asesinato de un hombre que provocó una intensa movilización por parte de los cuerpos de seguridad, durante la noche del sábado.



Fue al filo de la media noche, cuando una fuerte riña entre dos familias se presentó sobre la calle Francisco de Urdiñola, provocando alarma entre los habitantes del sector.



Vecinos que presenciaron el enfrentamiento entraron en pánico, luego de escuchar al menos 4 detonaciones por arma de fuego, y al salir para ver lo ocurrido, vieron el cuerpo sin vida de un hombre a bordo de un vehículo Dodge Avenger, sin matrícula.



Esto provocó una intensa movilizaron por parte de distintas corporaciones de seguridad en el sitio, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y acordonaron el perímetro para agilizar las investigaciones.



A pesar de la rapidez de los oficiales, los responsables del atentado lograron eludir a las autoridades y huyeron del lugar a bordo de una vagoneta color verde con rumbo desconocido.



Se dio a conocer que todo comenzó dentro de la colonia Morelos, cuando el fallecido quien fue identificado como Luis Ernesto de 39 años, supuestamente acudiera al domicilio de su ex pareja donde comenzó una discusión.



Esta se habría tornado violenta, por lo que Luis optó por acudir al domicilio de sus familiares, siendo alcanzados por varios sujetos que intentaron ingresar a la vivienda por la fuerza.



Al ver a sus allegados acorralados por los agresores mientras intentaba retirarse de nueva cuenta, el occiso intentó ayudarlos, sin embargo, fue interceptado por 3 hombres en el cruce con la calle Guillermo Prieto.



Fue ahí donde su presunto asesino descendió de una vagoneta, y le disparó en al menos cuatro ocasiones, siendo un impacto que recibió en el pecho el que le arrebató la vida.



La violenta escena provocó la cólera de la familia, que intentó por todos los medios posibles evitar la fuga de los agresores sin tener éxito y entre gritos de desesperación y dolor, no podían dar crédito a lo que estaba sucediendo.



Trascendió que una mujer de nombre Penélope “N” fue quien ordenó el asesinato de quien fuera su ex pareja, a manos de un oficial perteneciente al Grupo de Reacción Sureste de apellido Cruz.



El elemento en activo de la corporación antes mencionada, se encontraba descansando y utilizó su arma de cargo para ultimar a Guzmán Estrada a las afueras del taller donde laboraba.



El señalado quien es conocido como “El Jaras” iba acompañado de otras dos personas a las que se les identificó únicamente como 'El Pelas' y El Gera, todos con domicilio en la colonia Morelos.



Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las maniobras de peritaje pertinentes, antes de ordenar el levantamiento de los restos para llevarlos al Semefo, a fin de realizarle la necropsia de ley.