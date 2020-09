Ejecutan a repartidor de comida a 50 metros de cuartel de la Policía en NL

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- A 50 metros de una estación de Policía municipal, un repartidor de comida fue ejecutado de seis balazos, anoche en la Colonia Dos Ríos, en Guadalupe.



La víctima fue identificada como Homero Cavazos Zárate, de 36 años, apodado "El Oso".



Una fuente policiaca dijo que el atentado se registró alrededor de las 22:20 horas en el cruce de Río Pánuco y Río Trinidad.



En el exterior de los tacos La Poblanita estaba el repartidor y otros compañeros motociclistas, y a unos metros los taqueros y clientes.



El informante explicó que un auto compacto, del que no se especificaron características, se detuvo frente al negocio.



Un hombre se asomó y disparó con un arma larga, mientras otro lo esperaba al volante.



El ataque iba directo contra Cavazos Zárate, quien quedó tirado en el lugar.



Las personas que estaban en el lugar corrieron hacia distintas direcciones, otros se tiraron al piso y los empleados se resguardaron en el interior del local.



Policías municipales llegaron en unos segundos porque la Estación de Policía Zona 2 está a tan sólo 50 metros de distancia del área del ataque.



Sin embargo, pese al operativo de búsqueda que armaron los elementos de seguridad, los agresores escaparon.



Paramédicos de la Cruz Verde de Guadalupe llegaron y trasladaron al repartidor a la delegación de Santa Cruz, pero los médicos confirmaron que no presentaba signos de vida.



El lugar quedó sitiado primero por policías municipales y luego arribaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía Estatal.



La fuente agregó que en el lugar localizaron varios casquillos de arma larga, aunque no se especificó de qué calibre.



No se había informado sobre la línea de investigación que tenía la Fiscalía para establecer el móvil de la ejecución.